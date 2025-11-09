Cuatro partidos, uno ganado y tres perdidos. Ese fue el saldo de la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial jugado en nuestro país. Las métricas de Nicolás Córdova no dieron resultado.

Eso puede ser considerado como un fracaso para el fútbol chileno. Es lo que se le ha reprochado a Pablo Milad, el mandamás de la ANFP, a quien se le juzga por las elecciones que el ente rector del balompié criollo ha hecho.

Ricardo Gareca es el ejemplo más importante. Pero, no es el único. También se le reprocha la nula mejora provocada con la llegada de Nicolás Córdova, quien se hizo cargo de las distintas categorías de la Selección Chilena. Y, por cierto, el Mundial es un argumento en ese sentido.

Defensa de Milad

En conversación con La Tercera, Pablo Milad habló en extenso sobre lo ocurrido en el Mundial Sub-20. Para el dirigente de la ANFP, no se trata de un fracaso, sino de algo normal.

“Hay que pensar que es un Mundial. Aquí se ha hablado de que Chile participa, que anda bien… En los mundiales en que hemos participado Chile no ha pasado la segunda fase en ninguno. No hemos pasado más allá de la segunda fase y quedar eliminados. Eso ha sido el rendimiento de Chile. Con Generación Dorada, con todo“, señaló.

“Entonces, no esperemos salir campeones mundiales de un día para otro. Eso es un proceso“, añadió Pablo Milad, quien le quita emoción a su análisis de lo sucedido.

“El rendimiento no se dio. Los jugadores que teníamos es lo que se vio. Nosotros no culpamos a nadie. Como dirigentes, tenemos que cumplir una función que es dotar de todas las necesidades que se requieran y que la planificación lo solicite“, cerró.

¿Cuál es la nómina de Chile para los amistosos ante Rusia y Perú?

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, ING), Thomas Gillier (Montreal, USA) y Sebastián Mella (Huachipato).

(Swansea, ING), (Montreal, USA) y (Huachipato). Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre, FRA), Iván Román (A. Mineiro, BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Gabriel Suazo (Sevilla, ESP) y Matías Sepúlveda (U. de Chile).

(U. de Chile), (Coquimbo Unido), (Auxerre, FRA), (A. Mineiro, BRA), (Palestino), (Torino, ITA), (Fortaleza, BRA), (Sevilla, ESP) y (U. de Chile). Mediocampistas: Felipe Loyola (Independiente, ARG), Marcelino Núñez (Ipswich, ING), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (D. Limache).

(Independiente, ARG), (Ipswich, ING), (Colo Colo), (León, MEX), (Sochi, RUS), (U. de Chile), (Independiente, ARG) y (D. Limache). Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA), Ben Brereton (Derby County, ING), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio, BRA).

