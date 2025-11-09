Es tendencia:
Universidad de Chile busca remecer el mercado chileno fichando a un odiado ex Colo Colo en delantera

Los azules buscarían replicar la misma fórmula que permitió el arribo de Lucas Di Yorio desde el Athletico Paranaense.

Por Patricio Echagüe

La U busca a otro ex Colo Colo para reforzarse.
© Photosport.La U busca a otro ex Colo Colo para reforzarse.

Universidad de Chile debe comenzar a planificar lo que será el próximo mercado de fichajes, sobre todo pensando en la búsqueda de jugadores en delantera. Son varios los que se irán del club al término de esta temporada, lo que obliga traer refuerzos.

Para dar algunos ejemplos: Lucas Di Yorio de volver de su préstamo al Atlético Paraenense, lo que mismo que Rodrigo Contreras a Deportes Antofagasta. Además, Nicolás Guerra termina su contrato con los azules.

En ese sentido, el romántico viajero tiene en mente remecer el mercado chileno con un potente nombre que hoy milita en el extranjero. Y ojo, que no lo es solo por su importante capacidad goleadora, sino que también por su marcado pasado en Colo Colo.

El odiado ex Colo Colo que quiere Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, la U hizo sus primeros sondeos para tentar con venir al argentino Juan Martín Lucero, ex atacante del Cacique y que hoy juega en Fortaleza de Brasil.

Los azules buscaría replicar la fórmula que les permitió traer a Lucas Di Yorio desde el Athletico Paranaense. Como el cuadro brasileño había descendido, esto facilitó las negociaciones para un préstamo.

Juan Martín Lucero ha convertido 58 goles en 176 partidos oficiales con Fortaleza. ¿Será Universidad de Chile su próximo destino? | Foto: Photosport.

Juan Martín Lucero ha convertido 58 goles en 176 partidos oficiales con Fortaleza. ¿Será Universidad de Chile su próximo destino? | Foto: Photosport.

Hoy en día Fortaleza es penúltimo en el Brasileirão con apenas 29 puntos tras 31 partidos jugados. Está a seis de la salvación y le restan solo siete partidos para cerrar una temporada que ha sido para el olvido.

A nivel personal los números de Lucero en este año con Fortaleza tampoco son de los mejores. En 50 partidos oficiales apenas ha marcado 11 goles y entregado una asistencia en 2.796 minutos de acción. Su contrato con el Tricolor de Acero es hasta diciembre del 2027.

