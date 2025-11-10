Ídolo de Colo Colo manda a buena parte a Juan Martín Lucero y su posible regreso: “Salió arrancando”

Restan tres fechas para que termine la Liga de Primera y ya empiezan a aflorar los rumores en el mercado de fichajes, con Colo Colo a la vanguardia, como siempre, en dicho apartado noticioso.

En las última horas apareció el nombre de un viejo conocido y que fue vinculado al Cacique, porque aseguran que Juan Martín Lucero está en la escuálida carpeta de opciones de refuerzos que maneja el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

El atacante, que en 2022 se fue de Colo Colo a Fortaleza pese a tener contrato vigente, aparece como opción de cara a 2026, debido al desastroso rendimiento de Salomón Rodríguez.

Coca Mendoza no quiere el regreso de Juan Martín Lucero

En RedGol llamamos a Gabriel Mendoza y le preguntamos su opinión por el posible retorno del Gato Lucero, a quien el ex lateral de Colo Colo le cerró las puertas del Monumental.

“Es una desatinada, como muchas de las cosas que ha hecho la dirigencia de Blanco y Negro. Imagínate, salió arrancando, buscando lo mejor para él, no pensando en lo mejor para Colo Colo y lo que piensa la gente“, dijo el popular Coca.

Juan Martín Lucero jugando por Colo Colo. Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT

Para Mendoza es un error que Blanco y Negro lo tenga como opción, es más, les pide a los dirigentes que busquen otras alternativas y que se diversifiquen en el mercado de fichajes.

“Me parece una desatinada y en ese sentido creo que sería una muy mala señal para iniciar el 2026. Si se llega a dar, partimos mal. Cómo no van a haber otros jugadores”, cerró Gabriel Mendoza.