Universidad de Chile tiene todo listo para sellar el arribo de Juan Martín Luceroal club. Si bien el delantero argentino es un nombre importante, no llega en un buen momento.

El Romántico Viajero ha tenido muchos problemas en los últimos años para conseguir un delantero confiable. Desde la salida de Joaquín Larrivey en 2021, en el CDA no ha llegado un pepero de esos que hacen temblar a la defensas rivales.

El pésimo registro que lleva Lucero

Juan Martín Lucero es el llamado a terminar con los problemas de cara al arco rival en Universidad de Chile. El argentino dejó una muy buena imagen en Colo Colo durante el 2022 y registró positivos números en Fortaleza, claro que el cierre no fue el mejor.

Resulta que Lucero supo ser la gran figura del equipo brasileño, pero en el 2025 su rendimiento cayó abruptamente al punto de totalizar ¡23 partidos sin anotar! Sí, el argentino no convierte desde el 10 de mayo, cuando le hizo un doblete al Juventude por el Brasileirao.

ver también “No es bueno”: históricos de la U comentan la gran diferencia salarial de Vargas y Lucero

Desde entonces, el argentino se olvidó de tocar la red rival y su baja de nivel ayudó a que Fortaleza terminara perdiendo la categoría. Pese a todos estos antecedentes, Universidad de Chile confía en las capacidades del delantero para que encabece su ataque en 2026.

Ha trascendido que Juan Martín Lucero recibiría un sueldo de alrededor de 100 millones de pesos mensuales, siendo el segundo mejor pagado del fútbol chileno, solo superado por los 114 millones de Arturo Vidal. Una remuneración que ya genera ruido.

Publicidad

Publicidad

Lucero fue campeón con Colo Colo en el 2022. Imagen: Photosport

En total, Lucero jugó 177 partidos en Fortaleza y anotó 58 goles. Su números en 2025 arrojan 51 encuentros y 11 anotaciones. De no suceder nada extraño, será el fichaje estrella de Universidad de Chile, donde intentará romper los 23 partidos que suma sin anotar.