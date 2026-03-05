Mientras Universidad de Chile vive un fracaso mayúsculo en la temporada 2026 tras no clasificar para la Copa Sudamericana, por el mismo torneo continental, uno de los futbolistas que dejó partir, como Rodrigo Contreras, brilló con luz propia.

Las comparaciones son odiosas, pero muy valiosas. Es que mientras los azules cayeron por 1-2 ante Palestinode forma agónica, el “Tucu” maravilló a todo Colombia en el Clásico donde su equipo venció a Atlético Nacional con dos golazos.

Para poner más sal a la herida. Hay un dato incontrarrestable que apunta hacia un error de carácter histórico por parte de la U, quien prefirió no comprar el pase de Contreras a Deportes Antofagasta con miras al 2026. Y los números sencillamente lo respaldan.

ver también Rodrigo Contreras sorprende en la Sudamericana con un golazo desde antes de mitad de cancha

El dato goleador del “Tucu” Contreras que expone a la U

Si sumamos a todos los delanteros que hoy tiene el “Romántico Viajero”, es decir, los refuerzos Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, además de los extremos Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez, apenas suman dos goles en seis juegos.

Universidad de Chile suma en lo que va de temporada cinco tantos, los dos ofensivos que marcaron fueron “Turboman” ante Huachipato y el hoy cantante de reggaeton ante los árabes. Comparemos con el “Tucu” Contreras.

El argentino actualmente suma tres tantos en el Apertura 2026, con presencia en las redes ante Junior, Deportivo Pasto y Llaneros, además de dejar su huella en el clásico ante Nacional con dos gritos, uno de ellos tras un golazo desde mitad de cancha.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis