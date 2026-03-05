Un fracaso. Solo así se puede definir la eliminación de U. de Chile en la Copa Sudamericana. Los azules perdieron contra Palestino y se despidieron de toda competencia internacional para la temporada 2026.

La dura derrota deja en una posición muy delicada a Francisco Meneghini, aunque el DT aclaró que no renunciará a la banca pese al difícil inicio de año. Las críticas también recaen sobre algunos jugadores.

En conversación con Bolavip, el relator Alejandro Lorca analizó el partido. “Hubo un tiempo para cada uno, pero Palestino siempre fue más claro, profundo y tuvo las ocasiones más claras”, reflexionó.

“No hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Es la no consecución de un objetivo que estaba a la mano de un cuadro que se reforzó para ser campeón del torneo nacional y tener una buena participación internacional”, sumó.

Alejandro Lorca retira a Eduardo Vargas tras la eliminación de U. de Chile

En su análisis, Alejandro Lorca evaluó a los más experimentados del plantel. Sobre Marcelo Díaz, que entró en los minutos finales y asistió en el gol, declaró: “Demostró otra jerarquía“.

Por otro lado, el que reprobó fue Eduardo Vargas. El famoso relator de TNT Sports, Radio Agricultura y Balong fue durísimo con el delantero. “Con todo el respeto y la admiración que le tengo, ya no ya. Ya no”, dijo.