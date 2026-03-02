De a poco se está transformando en tradición que Universidad de Chile vaya al estadio Monumental y se lleve una victoria ante Colo Colo, porque ese resultado se volvió a repetir en 2026.

Tal como ocurrió en 2024, los azules se impusieron en Macul, nuevamente por 1-0 pero ahora con un tanto que le duele a los colocolinos, puesto que lo hizo el ex albo Matías Zaldivia.

Tras la victoria habló con TNT Sports Eduardo Vargas, quien en el túnel del Monumental dio a conocer la gran alegría que le dio la victoria frente a Colo Colo de visita.

“La verdad muy feliz, nos costó un poco, pero la verdad es que estamos muy felices por haber obtenido el triunfo”, dijo de entrada Turboman.

El mensaje de Vargas a la hinchada tras el triunfo en el Superclásico

Eduardo Vargas se mostró contento por la victoria y le dedicó palabras al goleador de la jornada, Matías Zaldivia: “estamos feliz por el equipo y por Mati, que se lo merece”.

“Me siento bien, muy feliz de volver a ganar aquí, ya lo había con el Audax y la verdad es que se siente maravilloso, más ahora que fue con el equipo de mis amores”, agregó.

Eduardo Vargas festejó con todo tras el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, le envió un recado a los hinchas de Universidad de Chile, que estaban nerviosos por el mal arranque de la temporada y aseguró que ahora se vienen los buenos resultados.

“Le digo a la hinchada que vamos a mejorar y vamos a tener aguante“, cerró Eduardo Vargas tras el Superclásico.

