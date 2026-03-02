Alexis Sánchez fue protagonista en el duelo en que Betis y Sevilla igualaron 2-2, en La Cartuja. El chileno marcó el descuento que posibilitó conseguir un empate que parecía impensado tras un primer tiempo de amplio dominio bético.

A pesar de la palomita espectacular, no escapó de las críticas de la prensa, que fue implacable con el delantero formado en Cobreloa.

En el medio Estadio Deportivo le dieron una de las peores calificaciones de la escuadra, al ponerle nota 4. “El gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi”, señalaron.

“Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC”, agregaron.

Suazo es mejor calificado que Alexis en Sevilla

Quien recibió una crítica más positiva fue Gabriel Suazo, a pesar de que tuvo bastantes problema por el sector izquierdo contra el equipo de Manuel Pellegrini en la primera parte.

“No ha sido un partido horribilis del lateral chileno, aunque la tarjeta le ha acabado lastrando su participación en el derbi sevillano”, señalaron en el mismo medio, que le dio nota 5,5.

Luego señalan que “desde el comienzo, demostró cierta autoridad desde el carril izquierdo, de hecho las pocas llegadas que tuvo el Sevilla se iniciaron desde ahí, con una cierta muestra de carácter que imprimió el lateral”.

Sevilla se prepara ahora para enfrentar en la próxima jornada a Rayo Vallecano, como local, con la intención de repuntar de una vez por todas en la tabla.

