Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

La mala onda que le tiran a Alexis Sánchez a pesar de su gol en Sevilla: “Poco y nada”

Alexis Sánchez no pudo zafar de una dura crítica que le realizó la prensa en España a pesar de marcarle un gol a Betis.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
La prensa española liquidó a Alexis Sánchez a pesar de marcar un gol
© Getty ImagesLa prensa española liquidó a Alexis Sánchez a pesar de marcar un gol

Alexis Sánchez fue protagonista en el duelo en que Betis y Sevilla igualaron 2-2, en La Cartuja. El chileno marcó el descuento que posibilitó conseguir un empate que parecía impensado tras un primer tiempo de amplio dominio bético.

A pesar de la palomita espectacular, no escapó de las críticas de la prensa, que fue implacable con el delantero formado en Cobreloa.

En el medio Estadio Deportivo le dieron una de las peores calificaciones de la escuadra, al ponerle nota 4. “El gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi”, señalaron.

“Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC”, agregaron.

Alexis Sánchez marcó un gol en Sevilla, pero no se salvó de duras críticas

Alexis Sánchez marcó un gol en Sevilla, pero no se salvó de duras críticas

Suazo es mejor calificado que Alexis en Sevilla

Quien recibió una crítica más positiva fue Gabriel Suazo, a pesar de que tuvo bastantes problema por el sector izquierdo contra el equipo de Manuel Pellegrini en la primera parte.

Publicidad

“No ha sido un partido horribilis del lateral chileno, aunque la tarjeta le ha acabado lastrando su participación en el derbi sevillano”, señalaron en el mismo medio, que le dio nota 5,5.

Con golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis de Pellegrini en el clásico

ver también

Con golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis de Pellegrini en el clásico

Luego señalan que “desde el comienzo, demostró cierta autoridad desde el carril izquierdo, de hecho las pocas llegadas que tuvo el Sevilla se iniciaron desde ahí, con una cierta muestra de carácter que imprimió el lateral”.

Sevilla se prepara ahora para enfrentar en la próxima jornada a Rayo Vallecano, como local, con la intención de repuntar de una vez por todas en la tabla.

Publicidad
Lee también
El control de balón de Pellegrini que enloqueció a hinchas del Betis
Internacional

El control de balón de Pellegrini que enloqueció a hinchas del Betis

Prensa española en llamas con Alexis tras su golazo al Betis
Alexis Sánchez

Prensa española en llamas con Alexis tras su golazo al Betis

Golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis
Alexis Sánchez

Golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis

Apuntan al culpable de la derrota de Colo Colo ante el U
Colo Colo

Apuntan al culpable de la derrota de Colo Colo ante el U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo