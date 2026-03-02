Universidad de Chile derrotó a Colo Colo a domicilio en el Superclásico 199, un partido que quedó en deuda por lo futbolístico, pero en el que la victoria por 0-1 significan los primeros tres puntos de la U este 2026 y un nuevo triunfo para los azules en el estadio Monumental.

Una de las figuras de la U fue el arquero Gabriel Castellón, quien tuvo dos grandes tapadas, primero para mantener el empate sin goles y sobre el final para salvar el triunfo de los azules.

“Teníamos la necesidad de ganar, y creo que, por cómo se había dado esta fecha, había que sumar tres puntos“, dijo tras el Superclásico Castellón.

El meta agregó que “fue un partido bastante complicado, en el que ambos equipos tuvieron la oportunidad de marcar la diferencia. Nosotros gracias a un balón detenido pudimos marcar esa diferencia. Después pudimos mantener la ventaja”.

La obligación y deseo de la U: seguir ganando tras su primera victoria

“A seguimos trabajando, venimos mejorando partido a partido, pero nos queda siempre el seguir mejorando. Aspiramos a seguir ganando“, complementa el golero.

Castellón añade que “estábamos en un momento complicado, no empezamos como quisimos y obviamente se nos estaba dificultando. Este triunfo ayuda para seguir convencidos. Nos confirma que hay que seguir mejorando y trabajando”.

Ahora, con el ánimo renovado, Universidad de Chile deberá enfrentar a Palestino por el partido único de clasificación a la zona de grupos de la Copa Sudamericana.

“Viene un partido importante el miércoles. Ellos vienen de ganar y nosotros también, así que es una buena instancia para seguir ratificando. Sabemos que nos queda mucho por mejorar para que no nos pasen los bajones que tuvimos hoy“, sentenció.

