Este fin de semana se disputó uno de los derbis más esperados de LaLiga entre Sevilla de Alexis Sánchez y el Real Betis de Manuel Pellegrini, donde el goleador tocopillano se convirtió en una de las figuras al convertir el gol abrió la esperanza de su equipo.

El partido comenzó cuesta arriba para el Sevilla, que al término del primer tiempo ya caía por 2 a 0. Sin embargo, en el minuto 62, el delantero chileno apareció en el área para conectar un centro de “palomita” y marcar el descuento.

Más tarde, cuando el reloj marcaba el minuto 85 llegó el empate de la mano de Isaac Romero.

Alexis Sánchez se sincera tras el empate del clásico de Andalucía

En conversación con los medios de Sevilla tras terminar el partido, el chileno señaló: “El Sevilla nunca se rinde. Fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2 y se veía en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tocábamos, llegábamos de todos lados y creo que eso es el Sevilla”.

En la misma línea, agregó que en el segundo tiempo salieron a buscar el triunfo y confiados en que lo lograrían. “Que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primer gol y después el segundo”.

Asimismo, destacó la importancia del punto conseguido. “Es la idea que buscamos en los entrenamientos. Tener una regularidad para no perder la cabeza. Esta vez en el segundo tiempo fuimos superiores y pudimos haberlo ganado”.

