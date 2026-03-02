La U de Chile le amargó la fiesta a Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno. El Romántico Viajero cortó su mala racha y frenó el alza del Cacique con un gol que fue como una puñalada.

Matías Zaldivia anotó el tanto que la victoria azul tras asistencia de Juan Martín Lucero. Los dos ex albos que se fueron con polémica del club y que hoy visten la camiseta del archirrival se encargaron de arruinar lo que debía ser otra tarde excepcional en el Estadio Monumental.

En el Bulla han celebrado con todo y, especialmente, con burlas por la ley del ex que hicieron valer sus hoy figuras. De hecho, tras el partido le metieron el dedo en la herida con una imagen que saca ronchas entre los fanáticos del Cacique.

La U le mete el dedo en la herida a Colo Colo con Zaldivia y Lucero

En la U no van a desaprovechar la gran oportunidad que tienen para burlarse de Colo Colo. El Romántico Viajero nuevamente venció a Colo Colo en su casa, ahora con la ley del ex haciéndose más que presente con Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero.

Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero celebraron en los camarines de Colo Colo el triunfo con la U. Foto: U. de Chile.

Tras un centro de Marcelo Morales, el Gato pivoteó el balón para dejárselo servido al defensor, que fusiló el arco para el 0 a 1 que definió el Superclásico. Un gol que dejó furiosos los hinchas albos y por el que ahora en la vereda azul no los sueltan.

Publicidad

Publicidad

A través de sus redes sociales y horas después del duelo, las redes sociales de la U compartieron una imagen con los protagonistas de la jornada. Si bien el tanto llegó entre tres, el Bulla captó sólo a Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero en los camarines del Estadio Monumental donde tantas veces estuvieron de blanco.

ver también Ni a la banca en el Superclásico: el nuevo cortado en Colo Colo para enfrentar a la U

Pero ahora, como jugadores del Romántico Viajero, su pasado en Colo Colo quedó más que borrado. Especialmente porque ambos festejaron con el gesto azul con sus manos, con una frase dedicada al Cacique para tocarle la oreja: “A seguir celebrando, bullangueros“.

La ley del ex se cumplió como tantas otras veces y ahora le permite al elenco estudiantil escapar de la zona de descenso. Aunque no es lo único, ya que también dejaron a su archirrival sin poder alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

La U celebra en grande el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo de la mano de Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero. El Romántico Viajero se da otra vez el gustito de celebrar en el Estadio Monumental y renace después de un duro inicio de temporada.

Así quedaron Colo Colo y la U en la tabla tras el Superclásico

ver también “El protagonismo…”: Ortiz explota contra el arbitraje tras el Superclásico entre Colo Colo y la U

En resumen, la U se burló de Colo Colo con Zaldivia y Lucero por…

La “Ley del Ex” como arma de burla: La U de Chile no desaprovechó la oportunidad de mofarse de su archirrival tras el 0-1. El club destacó que el gol fue fabricado íntegramente por dos futbolistas con pasado albo, Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero , lo que sirvió para profundizar el malestar de la hinchada colocolina.

La U de Chile no desaprovechó la oportunidad de mofarse de su archirrival tras el 0-1. El club destacó que el gol fue fabricado íntegramente por dos futbolistas con pasado albo, , lo que sirvió para profundizar el malestar de la hinchada colocolina. Provocadora imagen en redes sociales: Horas después del partido, las cuentas oficiales del “Bulla” publicaron una foto de Zaldivia y Lucero festejando en los camarines del Monumental. En la imagen, ambos aparecen haciendo el gesto de la “U” con las manos , lo que fue interpretado como un mensaje directo para “tocarle la oreja” al Cacique en su propia casa.

Horas después del partido, las cuentas oficiales del “Bulla” publicaron una foto de Zaldivia y Lucero festejando en los camarines del Monumental. En la imagen, ambos aparecen haciendo el , lo que fue interpretado como un mensaje directo para “tocarle la oreja” al Cacique en su propia casa. Doble golpe deportivo y anímico: Más allá de las burlas, el triunfo tiene un valor estratégico doble: permitió al equipo de Francisco Meneghini escapar de la zona de descenso y, simultáneamente, impidió que Colo Colo alcanzara el liderato de la tabla de posiciones, frenando en seco el envión que traía el equipo de Fernando Ortiz.

Publicidad