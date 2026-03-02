Emiliano Astorga tenía pensado que Manley Clerveaux fuera suplente en Deportes Puerto Montt para la visita a Deportes Antofagasta, pero un problema físico lo hizo recurrir casi instantáneamente al atacante haitiano que llegó a préstamo desde Colo Colo.

Una molestia muscular de Salvador Negrete propició el ingreso de Clerveaux en el segundo minuto de juego. “Lamentablemente tuvo que salir, pero esto es fútbol. Uno siempre debe estar preparado”, manifestó el promisorio extremo de 19 años a Mi Sur Deportes.

“No digo que lo hice de la mejor manera, pero traté de hacerlo”, agregó Clerveaux, quien de todas maneras empuñó su brazo en señal de victoria en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Lo hizo con una frase muy particular que resumió la aventura del Velero.

Manley Clerveaux en acción ante Deportes Antofagasta. (Instagram @Neyman_7).

Neyman apuntó que “lo teníamos bien planificado, venimos de Puerto Montt con el culo roto en avión y muchas horas en bus. Teníamos que traer sí o sí los puntos. Tenemos un lindo grupo”. Una manera muy elocuente para describir el largo trecho entre una ciudad y la Perla del Norte.

También habló de los golpes recibidos en la visita a los Pumas. “Uff, demasiado. Pero así es la Primera B, me lo habían comentado. Ahora me toca rendir más, día a día vamos mejorando”, aseguró el “7” de los Delfines, que tienen puntaje ideal al cabo de dos fechas en la categoría de plata.

Manley Clerveaux promete fortaleza en Puerto Montt tras sorprender a Antofagasta

Luego de esta victoria por 2-1 de Deportes Puerto Montt ante Deportes Antofagasta, Manley Clerveaux tiene una aspiración relevante para el club: convertir el hermoso estadio Chinquihue en un fortín, algo que ayudó a conseguir con un gol frente a Deportes Copiapó.

“En casa seremos fuertes, espero que nos sigan apoyando. Vengo recién integrándome con el grupo y es muy lindo”, sentenció el haitiano, quien tiene muchas ganas de seguir con su progreso en el cuadro sureño, que debe afinar detalles para volver al ruedo en casa.

Será el 8 de marzo ante Deportes Recoleta a contar de las 18 horas y Astorga tendrá varias dudas, como la recuperación de Negrete. También quedó con dolor Gonzalo Collao, portero que evidenció varios problemas musculares durante el partido contra los pupilos de Luis Marcoleta.

