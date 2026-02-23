Francisco Paqui Meneghini puso a prueba a este joven extremo en la U de Chile, pero no pasó el corte. Se trata de un jugador que ya debutó con el primer equipo del Romántico Viajero e incluso firmó su primer contrato profesional. Aunque tuvo que buscar suerte muy lejos del Centro Deportivo Azul.

Las referencias son para Salvador Negrete, atacante de 19 años que tuvo un muy debut en Deportes Puerto Montt. El Velero comenzó la Primera B 2026 con una victoria en casa: celebró un 2-0 frente a Deportes Copiapó. Y el gol que abrió la cuenta tuvo una participación estelar del joven azul.

Negrete primero tuvo que controlar de buena manera un largo balonazo del defensor argentino Ariel Morales. Luego de eso, detectó a Jason Flores y con un pase-gol de picotón, encontró a su compañero, que anotó el 1-0 ante el achique de Richard Leyton.

Salvador Negrete en acción ante Deportes Copiapó en la Primera B. (Foto: @DPMChile).

“Fue un muy buen pase en profundidad pinchadito”, describió el comentarista Leonardo Burgueño en TNT Sports. Luego del encuentro, Negrete sacó la voz junto a Mi Sur Deportes para analizar este difícil partido que cerraron con una victoria sin goles en contra.

Ante eso, el Salva fue claro con el objetivo conseguido. “Se ganó, fue un triunfo importante. Creo que tuvimos la concentración que nos faltaba y eso nos dio el triunfo”, expuso Negrete, quien fue parte del plantel campeón de Puerto Montt en la Segunda División Profesional.

Publicidad

Publicidad

ver también Pasó por Colo Colo, hizo un golazo de chilena imborrable y fue compañero de Alexis Sánchez: “Llegué a Cobreloa y él, con 15 años…”

Paqui lo desechó en U de Chile y brilló en debut de Deportes Puerto Montt

Atrás quedó ese período de examen que Salvador Negrete vivió bajo las órdenes de Paqui Meneghini en la U de Chile y vive a concho su segundo ciclo en Deportes Puerto Montt. De hecho, fue uno de los titulares que eligió Emiliano Astorga en el estreno liguero.

Jason Flores le da el mérito de su gol al gran pase de Salvador Negrete. (Foto: @DPMChile).

Negrete elogió al rival de turno. “Copiapó es un equipo muy fuerte, lo hicimos de buena manera. El partido fue un poquito complicado, pero lo pudimos sacar adelante”, cerró el juvenil que pertenece a Universidad de Chile, quien ya mira de reojo el siguiente desafío.

Publicidad

Publicidad

El 1 de marzo, el Velero visitará a Deportes Antofagasta en la Perla del Norte a contar del mediodía. Los Pumas llegarán envalentonados, pues vencieron por 2-0 a Rangers en el estadio Fiscal de Talca.

ver también Manley Clerveaux habla tras su primer gol en Puerto Montt: “Colo Colo es el equipo más grande de Chile, pero…”

Revisa el compacto del triunfo de Puerto Montt vs Deportes Copiapó

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Puerto Montt es uno de los cinco clubes que comenzó con una victoria la Primera B 2026.

Publicidad