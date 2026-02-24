Cristian Garin tuvo que esforzarse al máximo en el Chile Open para remontar el partido y vencer al argentino Juan Martín Cerúndolo en tres sets por parciales de 3-6/6-3 y 6-3. Con este gran triunfo, el Tanque se metió entre los 16 mejores raqueteros del torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

La primera manga no fue favorable para el tenista chileno, quien se inclinó ante el trasandino por un parcial de 6-3. Pero en el segundo set apareció la calidad de Gago. Y también la templanza para cerrar el parcial a su favor y dejar el partido 1-1 con un tremendo puntazo.

El ariqueño movió mucho a Cerúndolo y definió el set con un revés cruzado que dejó completamente parado a su rival. “Qué linda, espectacular, sensacional, vuelve Garin al court central acá en San Carlos de Apoquindo”, describió el relator Alejandro Lorca en la señal de TNT Sports.

En la tercera manga, hubo mucha paridad. En el 3-3, con el saque de Garin, hubo un punto muy festejado que le sirvió a Gago para quedar con ventaja. “Me gusta que Garin esté jugando también con el público”, destacó Verónica Bianchi por el festejo del raquetero chileno. Con un punto más, terminó el largo game y quedó 4-3 por delante.

Para aquel momento, el partido llevaba 10 quiebres. Por ende, para nadie era seguro mantener su servicio. La presión quedó para Cerúndolo, quien quedó con punto de quiebre en contra gracias a una serie de derechazos que conectó Gago. Por si eso fuera poco, el trasandino perdió su primer saque. Y una devolución muy potente del chileno le permitió quedar 5-3 adelante.

Cristian Garin en el Chile Open. (Felipe Zanca/Photosport).

Garin cierra el partido ante Cerúndolo y espera por Sebastián Báez en el Chile Open

Cristian Garin quedó con el saque por el partido, aunque Cerúndolo no le puso las cosas fáciles y ganó el primer punto del juego. Pero el 15-15 de Gago generó una ovación. “Quizás el mejor punto del partido”, manifestó Lorca en la transmisión televisiva.

Aunque el trasandino se quedó el punto siguiente y puso las cosas 15-30. Pero nuevamente el Tanque igualó las cosas. Y sólo dos puntos lo separaban de la victoria. Pero dejó un derechazo en la malla y Cerúndolo tuvo un punto de rompimiento.

Juan Martín Cerúndolo no pudo con Cristian Garin en el Chile Open. (Felipe Zanca/Photosport)

Aunque Garin lo resolvió con un ataque a la malla que propició un largo globo del argentino de 24 años. Pero Cerúndolo no estaba dispuesto a rendirse fácilmente y generó otro break point. “Mérito absoluto para lo hecho por el bonaerense”, dijo Lorca.

Un difícil smash le permitió al ariqueño igualar nuevamente el largo juego. “Ha tenido a la red como aliada Garin”, manifestó Verónica Bianchi. Pero por tercera vez, el zurdo Juanma se puso en ventaja. Con segundo servicio de Gago. Pero ni así pudo quitarle el dominio al nacional.

Gracias a un golpe ganador muy ajustado, Garin se puso con punto de partido a favor. Lo definió con un tiro a la red de Juan Manuel Cerúndolo, quien festejó arrodillado con los dedos hacia el cielo, seguramente con el recuerdo de su padre fallecido recientemente. Un partido que terminó con parciales de 3-6/6-3 y 6-3 para el chileno, que se medirá al argentino Sebastián Báez, el tercer sembrado, quien tuvo ronda libre en el inicio.