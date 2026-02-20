Es tendencia:
Católica pone fecha para armar un equipo temible gracias al Claro Arena: “En dos o tres años”

Universidad Católica espera que en un par de temporadas más tengan "recursos continuos" que le permitan conformar un mejor plantel.

Por Felipe Escobillana

Universidad Católica quiere sacar provecho del Claro Arena
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTUniversidad Católica quiere sacar provecho del Claro Arena

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, aseguró en rueda de prensa que la institución cruzada será mucho más fuerte en el 2028 o 2029 gracias a los ingresos que se tendrán por los eventos que se realizarán en el recién remodelado Claro Arena.

Se remodeló el estadio para generar nuevos ingresos, pero hay un proceso de consolidación de números, no es de un día para el otro”, comenzó especificando el Tati.

Luego señaló que la UC, en un modelo plazo, podrá tener un plantel que sea competitivo en el tiempo. “Con nuevos negocios, más clasificar a torneos internacionales y el crecimiento orgánico de la parte comercial, uno espera que en dos o tres años haya recursos continuos”, explicó Buljubasich.

“No se puede crecer con recursos descontinuos, solo con clasificar a copas internacionales. Si uno quiere invertir más en un plantel, significa comprar jugadores y hacer contratos y compromisos a largo plazo“, agregó.

“Sin ese crecimiento sistemático, es difícil de aplicar. Deberíamos competir de mejor manera con mayores ingresos, ojalá sea lo antes posible. El club está en buen camino para ver esos frutos”, sentenció sobre el tema.

En Católica esperan crecer paulatinamente en los próximos años

Católica no trajo otro refuerzo para confiar en Diego Corral

El Tati también explicó por qué no se contrató otro delantero como se estableció en un momento. “Uno hace análisis, evaluaciones y vimos que el plantel estaba bien conformado, con varios jugadores por puesto, con el minutaje Sub 20 que iban a jugar en ese puesto”, manifestó por Diego Corral.

“Consideramos con el cuerpo técnico, gerencia deportiva que soy yo y la comisión de fútbol que estaba completo el plantel. No debíamos traer otro jugador más, está jugando Corral ahí, en esa posición”, destacó.

El Tati finalizó indicando que “esa es la razón por la que planteamos una cosa y la modificamos, según el análisis”.

Sobre el lateral izquierdo, dijo que “está Eugenio (Mena) al que le renovamos, Cristián Cuevas y hay dos jugadores jóvenes como José Salas y Nicolás Lulier, que volvió del préstamo en Deportes Concepción”.

