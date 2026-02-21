Colo Colo gana, pero no convence. El cuadro popular ha conseguido sus últimos dos triunfos sobre la hora, como jugando al borde del pitazo final. Esto preocupa de cara al Superclásico.

Esta seguidilla de encuentros con la misma dinámica tiene a varios preocupados. Algunos, pedían más refuerzos, sobre el cierre del libro de pases. Otros, aseguran que mientras no se vaya Fernando Ortiz, las cosas no mejoraran.

Sea una o sea la otra, lo cierto es que Colo Colo no despega del todo. Y si eso hace ruido en la hinchada, lamentablemente no es la única preocupación de los hinchas. Otra son las entradas para el Superclásico.

Precios que enojan

Es el precio de las entradas el que ha hecho ruido en este último tiempo en Macul. El aumento que tuvo este 2026 no ha dejado contento a ningún aficionado, quienes han puesto el grito en el cielo por el valor de las entradas para el Superclásico (16.500 pesos una galería).

Sin embargo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se lavó las manos con esto y señaló que es la empresa a cargo de la venta de las entradas la culpable. “Nosotros mantuvimos el precio de las entradas del año pasado. Lo que hay aquí es un cobro de la tiquetera por el servicio y que anteriormente estaba incorporado en el precio“, empezó diciendo.

Mosa cambió su chasca | Photosport

“Igual, hay que aclarar que, dentro de todo, nosotros tenemos las entradas más baratas, si comparamos“, cerró el presidente de Blanco y Negro.

