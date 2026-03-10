Este martes ha sido un día más que movido en la U de Chile. Durante horas de esta tarde y después de haber dirigido el entrenamiento en la mañana, se conoció que Francisco Meneghini no seguirá al mando del Romántico Viajero.

Luego del empate 1 a 1 con la Universidad de Concepción, Paqui quedó muy cuestionado en el elenco estudiantil. Ni el haber ganado el Superclásico ante Colo Colo fue suficiente para sostener su proceso, el que acabó mucho antes de lo pensado. Eso sí, aún no de manera oficial.

Y es que si bien destaparon que no seguirá en la banca del Bulla, el técnico todavía no ha firmado su adiós. Esto, debido a que el club negocia un detalle para poder ahorrarse dinero en lugar de ir a buscar a otro DT de inmediato.

Francisco Meneghini aún no deja la banca de la U: este es el motivo

La salida de Francisco Meneghini ha dejado muchas dudas en los hinchas de la U. La tarde de este martes la periodista Rocío Ayala reveló en Los Tenores de Radio ADN detalles de cómo se gestó el adiós señalando que “al final, desde la interna la califican como salida consensuada. No nace desde el cuerpo técnico, sino desde la dirigencia. La aceptan, pero es requerimiento de la plana mayor”.

Francisco Meneghini todavía no ha firmado su salida de la U. Foto: Photosport.

La reportera azul destapó que la reunión ocurrió cuando el plantel entrenaba bajo las órdenes de Paqui. “Convencen a Mayo, que se lleva cierta responsabilidad y su cargo está cuestionado, no está bien evaluado por el mercado y la situación con Paqui, porque dicen que es Mayo quien los da vuelta cuando estaba (Renato) Paiva“.

“En esta reunión le dicen que es lo que corresponde y lo que viene después de hablar con Meneghini para darle los motivos por los que creen que el vínculo debe interrumpirse. Paqui escucha, no pone oposición y está de acuerdo con que no ha mostrado algo distinto. Es ahí donde acuerdan en que esta situación no puede seguir“, añadió.

Rocío Ayala también aseguró que la situación de la U le estaba afectado a nivel personal al técnico. “No estaba bien anímicamente, le estaba pesando y acuerdan de manera consensuada”.

Fue tras ello que la reportera reveló que esto no se ha hecho oficial debido a un detalle que frena todo. “Aún no se firma. Hablamos de la cláusula, que si se interrumpía, se le pagan tres sueldos. Esa cláusula se tenía que hacer efectiva en cierta fecha y todavía no llegamos a ella”.

La cláusula consideraba una revisión después de tres meses, plazo al que todavía le quedan días para cumplirse. Ante esto, buscan reducir el pago para sacarlo. “Se negocia para llegar a un acuerdo porque ese no correspondería“.

Finalmente, Rocío Ayala enfatizó en que la relación entre Francisco Meneghini y la U está sentenciada. “Lo más probable es que mañana se despida y venga a buscar una solución para dar término oficial”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Francisco Meneghini en la U?

Francisco Meneghini afina los últimos detalles para su salida de la U, donde logró disputar un total de 7 partidos oficiales. En ellos consiguió 1 triunfo, 4 empates y 2 derrotas, con 6 goles a favor y 7 en contra.

