Pese a que su juego sigue sin convencer, Colo Colo logró sacar resultados y está en lo más alto de la Liga de Primera. El Cacique es líder gracias a la base que encontró, en la que hay jugadores que destacan por el resto, como es el caso de Joaquín Sosa.

El defensor llegó esta temporada a cubrir la zona que dejaron vacante Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia. Su rendimiento ha sido tal que agarró camiseta de titular y no la soltó más, transformándose en todo un pilar para el Eterno Campeón. Algo que le vale elogios y también un nuevo apodo.

Y es que en el camarín el zaguero uruguayo se ha ido ganando el cariño y respeto de sus compañeros. Fue uno de ellos quien sacó a la luz el nombre con el que lo bautizaron en el Estadio Monumental en honor al nivel que ha tenido en su paso por el club.

Joaquín Sosa tiene nuevo apodo en Colo Colo

El rendimiento que ha mostrado Joaquín Sosa tiene a Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones. El defensor ha sido clave para afirmar una defensa que, tras la sexta fecha, es la que menos goles ha recibido.

Joaquín Sosa se ganó un nuevo apodo en Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Su nivel es tal que incluso sus compañeros están maravillados, al punto de que lo bautizaron con un particular apodo. Fue Maximiliano Romero quien, en una publicación del zaguero, lo reveló.

Mientras Joaquín Sosa festejaba los tres puntos del liderato, el delantero le respondió con su nuevo nombre en la interna: la muralla. Una palabra clara por el desempeño que ha tenido en sus primeros partidos oficiales con Colo Colo.

El momento que atraviesa es gracias al nivel, pero también a que encontró los compañeros ideales para hacerlo. Con Jonathan Villagra como socio parece haber entendido su rol y con Diego Ulloa por la banda izquierda se ha visto seguro cada vez que se les necesitó.

Quedará esperar para ver si es que el club logra que mantenga ese rendimiento y así puedan soñar en grande para el final de la temporada. Fernando Ortiz le dio la confianza y le responde a la confianza con actuaciones que sacan aplausos.

Joaquín Sosa está disfrutando de su buen presente con la camiseta de Colo Colo. El Cacique encontró por fin a su nuevo patrón y ruega para que se transforme en uno de los hombres claves en 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Joaquín Sosa espera seguir ayudando a Colo Colo para seguir en la cima del torneo. El zaguero y el Cacique se preparan para recibir a Huachipato este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas.

En resumen, Colo Colo y Joaquín Sosa…

El nuevo “patrón” de la defensa: Tras las salidas de referentes como Emiliano Amor y Alan Saldivia, el uruguayo Joaquín Sosa se ha consolidado como el pilar defensivo del “Cacique”. Su rendimiento ha sido fundamental para que el equipo sea, tras seis fechas, la defensa menos batida del torneo.

Bautizado como "La Muralla": El nivel del zaguero ha maravillado a sus compañeros, al punto de recibir un nuevo apodo en la interna del Monumental. Fue el delantero Maximiliano Romero quien reveló públicamente que en el camarín lo llaman "La Muralla" en honor a su desempeño.

Socio ideal en el fondo: El éxito de Sosa se explica también por su rápida adaptación al esquema de Fernando Ortiz, logrando una sociedad sólida con Jonathan Villagra en el centro de la zaga y seguridad junto a Diego Ulloa por la banda izquierda.

