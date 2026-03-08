Si bien en la Liga de Primera ya se cerró, el mercado de fichajes del fútbol chileno se sigue moviendo. Distintos clubes siguen teniendo algunas movidas y ahora es Colo Colo el que hace noticia tras la salida de un cortado.

En el inicio de la temporada, el técnico Fernando Ortiz fue armando el plantel y no fueron pocos los jugadores que quedaron a la deriva. Varios de ellos terminaron dejando el Estadio Monumental, mientras otros se quedaron a definir el próximo paso en su carrera.

Uno de ellos finalmente recibió un llamado de última hora para irse a jugar a la Primera B. Y este fin de semana se hizo oficial su traspaso desde Pedrero a Valparaíso, donde llega a un histórico.

Dylan Portilla se va de Colo Colo, llega a Santiago Wanderers y se ilusiona con tapar bocas

Después de no haber sido considerado en Colo Colo, Dylan Portilla ya tiene dónde seguir con su carrera. El mediocampista sale a préstamo otra vez desde el Cacique para sumar una nueva experiencia junto a Santiago Wanderers.

Dylan Portilla se olvida de Colo Colo firmando con Santiago Wanderers. Foto: S. Wanderers.

En las últimas horas los Caturros hicieron oficial el arribo del volante, quien jugara en Deportes Limache la temporada pasada. “Muy bien, cómodo y feliz de estar en este club. Feliz por ya estar acá”, dijo en conversación con el club.

Consultado sobre el traspaso desde Colo Colo a Santiago Wanderers, Dylan Portilla fue claro. “Muy importante para mí y mi carrera, muy feliz de estar en el club. Sé la exigencia que conlleva”.

De hecho, el jugador destacó cada vez que tuvo que jugar contra los Caturros. “Las veces que los enfrenté fueron partidos difícil. Su gente está siempre apoyando y llenando estadios”.

Al hablar sobre lo que trae para aportar a Santiago Wanderers, Dylan Portilla ano dudó en señalar que “intensidad, garra, juego. Siempre voy para adelante y trataré de ayudar al equipo“.

Finalmente, el volante le hizo un llamado a los hinchas porteños. “Que sigan apoyando como siempre. Yo y mis compañeros vamos a dar todo para lograr los objetivos”.

Dylan Portilla se va del Estadio Monumental para sumar los minutos que Colo Colo no le iba a dar. El mediocampista parte rumbo a Santiago Wanderers, tratando de encontrar ese nivel que dio que hablar en sus primeras apariciones en el fútbol chileno.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Ya sin Dylan Portilla en sus filas, Colo Colo trabaja con todo para seguir firme en la cima de la tabla. El Cacique vuelve a la cancha el próximo lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas recibiendo a Huachipato.

