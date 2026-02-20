La última semana, Colo Colo estuvo mirando a su séptimo refuerzo en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique buscó un extremo derecho y tenía varios nombres en carpeta, pero finalmente no llegó nadie.

El Eterno Campeón descartó la idea y hasta emitió un comunicado explicando sus razones para bajarle el pulgar a una nueva incorporación. Sin embargo, este viernes se conoció un detalle no menor y que genera polémica entre los hinchas.

Y es que si bien señalaron que le iban a dar su respaldo a los juveniles, lo cierto es que el Cacique estuvo contactando jugadores hasta última hora. Pero esto no fue sólo con los nombres que interesaban, sino que a lo que fuera para tratar de conseguir algo.

Colo Colo llamó a medio mundo en el cierre del mercado

En Colo Colo se desesperaron por conseguir un extremo derecho que finalmente no llegó. El Cacique quería sumar un séptimo refuerzo, pero ante los problemas que se fue encontrando, lo descartó.

Colo Colo llamó a medio mundo para poder asegurar su último fichaje. Foto: Photosport.

Este viernes el periodista Edson Figueroa contó detalles desconocidos del cierre del mercado albo, con un detalle no menor. Consultado sobre la opción de última hora por Bruno Barticciotto, dijo que “me tiraron eso, no lo quise decir. Me llegaban nombres chilenos interesantes, pero era irresponsable decirlo”.

En esa misma línea, el reportero albo remarcó que la chance del hijo de Marcelo Barticciotto fue más un intento que algo concreto. “Al parecer hubo algún llamado, pero no había posibilidad“.

Fue ahí que el periodista soltó la bomba y reveló que en el Cacique trataron de dar con un último fichaje aunque no fuera lo que querían. “Colo Colo se puso a llamar a todo el mundo para ver si caía algo. Así es muy difícil“, sentenció.

Cabe recordar que el Eterno Campeón sumó un total de seis refuerzos para el 2026. Estos son Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton).

Colo Colo se resigna luego de no poder conseguir su séptimo refuerzo y ruega que los juveniles demuestren que no era necesario. El Cacique apostó por su cantera, la que en el inicio de la temporada se ha hecho notar de buena manera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo se queda con el plantel que tiene y se enfoca en lo que será el choque con O’Higgins. El Cacique visita a los Celestes en Rancagua este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas.