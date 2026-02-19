Colo Colo ha estado trabajando con una importante duda de cara al partido con O’Higgins. El Cacique no sólo había lamentado la lesión de Javier Correa, sino que también varias bajas por la selección chilena.

La Roja Sub 20 está viviendo un nuevo microciclo, para el que convocó a siete figuras del Eterno Campeón. De inmediato la alarma se encendió en el Estadio Monumental, donde quieren contar con todas sus figuras para ir por los tres puntos.

Y si bien no pudieron recuperarlos a tiempo a todos, este jueves hubo importantes novedades en la Ruca. Esto, ya que dos de los jugadores que eran parte de las prácticas de la Roja fueron liberadores para sumarse al Cacique.

Colo Colo recupera a joven figura para ir por el triunfo ante O’Higgins

En Colo Colo respiran un poco más tranquilos al recuperar a dos jóvenes figuras para el duelo con O’Higgins. El Cacique logró la liberación de una dupla de jugadores desde la selección chilena Sub 20, siendo una fundamental para el cruce con los Celestes.

Colo Colo recupera a dos figuras, entre ellas Yastin Cuevas, para enfrentar a O’Higgins. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien reveló en Los Tenores de Radio la situación. “Cuatro debían retornar hoy, pero en rigor son dos: Yastin Cuevas y Vicente Martínez“, señaló.

Ambos han sido de los jugadores que más ha considerado Fernando Ortiz en lo que va de 2026 en Colo Colo. El primero es quien más ha destacado, aportando con un gol y una asistencia con menos de 90 minutos dentro de la cancha.

Aunque no todo fueron buenas noticias, ya que otro grupo se quedó en la Roja. “Gabriel Maureira y Matías Moya se quedan en la selección. Se suman Benjamín Pérez, Bruno Torres y Vicente Rivas“.

La noticia es un alivio para Fernando Ortiz, quien perderá a Javier Correa para el duelo de este fin de semana. Es ahí donde el joven goleador albo puede tomar un rol fundamental siendo el socio o reemplazante de Maximiliano Romero.

Colo Colo logra recuperar a dos jugadores jóvenes para poder enfrentar a O’Higgins este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas. El Cacique quiere bajar a los Celestes para así meterse de lleno en la pelea por el liderato del torneo.

