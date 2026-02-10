Después de un 2025 muy complicado, Nicolás Córdova pone manos a la obra para lo que será un 2026 clave. El DT se jugará su puesto al mando de las divisiones inferiores de la selección chilena, donde tiene preparada una enorme sorpresa.

Si bien ha enfocado su trabajo en su interinato en la adulta, el técnico no ha parado de trabajar en la cantera de la Roja. Y es en la Sub 20 donde hay importante novedades, con un jugador que vestirá la camiseta de nuestro país directamente desde Europa.

Según se supo este martes, la selección ya tiene todo listo para llamar a un chileno-español de apenas 18 años y que juega como lateral. Las cosas están tan avanzadas que sólo resta hacerlo oficial.

Thomas Dean, la apuesta europea de Nicolás Córdova para Chile

La selección chilena sub 20 ya afina detalles de lo que será su próximo desafío, donde contará con una novedad: Thomas Dean, lateral de 18 años, estará dentro de los convocados por Nicolás Córdova.

Thomas Dean será parte de la nómina de Chile Sub 20 de Nicolás Córdova. Foto: Instagram.

Fue el periodista Rodrigo Hernández quien en Los Tenores de Radio ADN soltó la bomba. “La selección sub 20 está bastante activa porque tiene compromisos de mediano plazo y sigue trabajando“, comenzó señalando.

“En la búsqueda de ampliar el abanico de posibles seleccionados está mirando al extranjero, que es una práctica habitual. Se tomó la decisión de darle la oportunidad a un chileno-español“, agregó.

Fue ahí que dio el nombre de Thomas Dean, quien a sus 18 años juega en la cantera del Espanyol de Barcelona. “Va a estar en la próxima nómina de la Sub 20 para un amistoso con Perú“, remarcó el reportero.

La noticia no deja de llamar la atención, ya que confirma la estrategia que ha tomado nuestro país de mirar a jugadores con sangre chilena. Sin duda algo que seguirá pasando y ya ha dado resultados como con Ben Brereton.

Thomas Dean se prepara para vestir por primera vez la camiseta de Chile a nivel oficial. La Roja busca alternativas para un 2026 donde espera mejorar lo hecho el año pasado y así permitirse soñar con algo más que los papelones del último tiempo.