La temporada 2025 será difícil de olvidar para Nicolás Córdova. El ex futbolista tuvo que asumir de emergencia en la selección chilena y enfrentó un año con más de una docena de torneos a su cargo.

Lo que recordó en este cierre de temporada con un repaso de todas las postales que pudo recoger en está experiencia bajo la dirección de la Roja. Es que no fue tan solo tener que apagar el incendio que dejó Ricardo Gareca, si no que también abordó el desafío del Mundial Sub 20 en el país.

Competición que marcó un antes y un después sobre el apreciación de Nico Córdova. Es que el torneo asomaba como la gran salvación del fútbol chileno, pero la sufrida clasificación por las tarjetas amarillas y la eliminación ante México complicó su estadía en el cargo.

A lo que se sumaron las desafortunadas frases por las críticas a su cometido. “Ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen porqué saber, porque no son expertos”, comentó. Lo que desató la molestia y quitó importante respaldo de los hinchas.

Pese a dicha tormenta, se mantuvo y enfrentó el Mundial Sub 17 en Qatar, sudamericanos, la última fecha FIFA con triunfos ante Rusia y Perú, y la Copa UC donde se consiguió el subcampeonato. “Crazy Season!!!!”, describió el que también es Jefe Técnico de las selecciones juveniles.

¿Quién será el nuevo entrenador de la Roja?

La publicación de Nicolás Córdova de inmediato abrió el debate sobre quién debe asumir en la selección chilena. Con la no clasificación al Mundial 2026, en la ANFP se empieza a acelerar la búsqueda de un DT de categoría para guiar al equipo nacional.

¿El candidato? Manuel Pellegrini. Tal como se ha escrito en más de una ocasión, el Ingeniero tiene el respaldo de todas las partes. Pero su estadía en Real Betis aleja el sueño de dirigir a la Roja. Sin embargo, desde la ANFP juramentaron que en máximo marzo del 2026 estará el nuevo cuerpo técnico. Por lo que habrá que esperar por novedades.