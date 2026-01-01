Uno de los refuerzos que esperan con ansias los hinchas de Universidad de Chile es Eduardo Vargas, quien tras su salida de Audax Italiano se puso en camino para volver a los azules en el mercado de fichajes.

Pero se ha iniciado el debate, luego de la salida de tres delanteros (Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra) para saber si es lo que necesita con urgencia la U.

Algo que conversó el ex director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, con Redgol, para poner un freno de mano en las ansias por el regreso de Vargas.

“Yo creo que es un tema de cariño. El tipo puede aportar, sí, pero claramente la urgencia pasa por otro lado. Se te fueron tres delanteros importantísimos, sobre todo dos 9, entonces necesita otro tipo de jugador. Si las lucas te dan y puede sumarse fantástico, pero me parece que la prioridad va por otro lado”, fue claro Goldberg.

Goldberg asegura que no se pueden dejar llevar por el corazón en este momento.

Rodrigo Goldberg asegura que hay que definir qué quiere la U con Vargas

Rodrigo Goldberg tiene experiencia en conformar planteles por su paso precisamente por la U, donde entiende que si bien hay algo muy sentimental que los une a Eduardo Vargas, la necesidad dice otra cosa.

“Yo creo que la U tiene otra prioridad, se te fueron dos grandotes y necesitas uno, más allá del cariño pero no puede marearse con eso y pensar con el corazón acá lo importante es la institución”, explica.

Esto también, en lo netamente económico, donde hay que darle prioridad a otros jugadores en este momento, pensando lo que necesita el equipo de Francisco Meneghini.

“En el fondo, los delanteros, sobre todo los goleadores, cuestan mucha plata, si puede volver bajo condiciones normales fantástico, pero si te vas a desangrar por algo sentimental y después no hay plata para un 9 la erras medio a medio”, finalizó.

