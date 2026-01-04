Pese a las expectativas en España, en la cancha estuvo lejos de ser un partido parejo y Manuel Pellegrini se llevó tremenda goleada del Santiago Bernabéu: cayó por 5-1 ante el Real Madrid.

Es que el Real Betis no vio una ante el ex equipo del Ingeniero, donde los merengues pasaron la aplanadora de principio a fin. Por eso, el DT mostró su faceta más crítica y furioso barrió con sus dirigidos.

“Lo que me da más bronca es haber recibido dos goles a balón parado. Además, rematando totalmente solos. No me llevo nada positivo hoy”, partió diciendo, sin filtro en rueda de prensa.

La furia de Pellegrini por los goles del Real Madrid

Manuel Pellegrini no ocultó su rabia por los tantos recibidos ante Real Madrid, equipo que no tenía a Kylian Mbappé entre sus titulares. El DT chileno hizo pebre a todo su equipo por lo mostrando en cancha.

Sin filtro el DT chileno por la derrota

“(Real Madrid) venían heridos y jugaron con muchas ganas, pero creo que los hemos ayudado bastante. Hay que hacer una buena autocrítica y seguir mirando hacia delante”, lanzó.

Pese a eso, al final de su conferencia el DT trató de ser algo más positivo, aunque también dejó una irónica frase de la supremacía merengue. Pellegrini explicó por qué le cayeron tantos goles de vuelta.

“Lo único que tratamos, y eso el equipo lo tiene, es tener la personalidad de salir a buscar el partido. No pretendemos refugiarnos atrás porque no creceríamos. Si jugando de igual a igual el Madrid te supera, es lógico”, cerró.

