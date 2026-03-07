Con un estadio Ester Roa Rebolledo lleno de gente del Biobío, la Tercera A tuvo una tremenda definición por el ascenso. Ahí, Lota Schwager chocó ante Comunal Cabrero y logró un esperado ascenso tras derrotarlo por penales (0-0 en los 90 minutos).

Ambos equipos terminaron en la parte alta de su torneo en 2025 y tras el descenso administrativo de Melipilla, se definió que ambos debían disputar un cupo rumbo al profesionalismo.

Por eso, en la cancha de Collao se mostraron los dientes rápidamente en un friccionado partido típico de una final. Pese a las expectativas por ascender al profesionalismo, la primera mitad terminó sin goles.

Lota Schawager y la gloria desde los 12 pasos

En la segunda mitad los equipos tampoco se sacaron diferencias, donde los de Cabrero tuvieron claras ocasiones de ponerse en vantaja. Sin embargo, el cero se instaló y solo los penales definieron el ganador que subió a Segunda División.

Ahí, los equipos fueron combo y combo convirtiendo hasta que llegaría el penal de Alvarado en Lota, quien falló el octavo tiro y le dio la oportunidad a Comunal Cabrero de sellar la serie. Pero Arancibia también falló para los verdes el tiro definitivo del ascenso y seguía la incertidumbre.

Así llegaron hasta el famoso “muere muere” de lanzamientos, donde recién en el penal número 14 los mineros pudieron sacar la diferencia. Con el remate final de Ignacio Chandía, Lota logró el ascenso histórico a Segunda División.

Ante cerca de 15 mil espectadores en el Ester Roa, la lamparita volvió a encenderse y Lota Schwager vuelve al fútbol profesional en Chile. Fiesta minera tras años en el amateurismo para un querido equipo del Biobío, quien ahora jugará la Segunda División Profesional.