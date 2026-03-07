Es tendencia:
Colo Colo

Fernando Ortiz queda loco con lujito de Arturo Vidal: “Lo difícil lo hace fácil”

El técnico argentino no suele hablar de performance individuales. Sin embargo, quedó atónito con un lujito de Arturo Vidal.

Por Jose Arias

El lujito de Vidal que se llevó los aplausos ante Audax.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTEl lujito de Vidal que se llevó los aplausos ante Audax.

Hay días en los que las cosas salen bien. Incluso, para quienes creemos que pueden estar siempre equivocados. Eso deben saber los hinchas de Colo Colo que han disparado en contra de Fernando Ortiz y de Arturo Vidal.

¿Por qué juntarlos a ambos? No solamente porque han sido objeto de críticas en este último tiempo. Sino, principalmente, porque en el duelo ante Audax Italiano les salió, a cada uno por su lado, todo. Por eso el Cacique se llevó el encuentro por 1-0.

A Fernando Ortiz le resultó su esquema ultradefensivo. Con cinco atrás y con sólo un referente de área en ataque, Colo Colo hizo daño en La Florida. Más, aún, contando con una fortaleza intachable en el fondo, con Arturo Vidal de principal protagonista.

El ultradefensivo Colo Colo terminó siendo una aplanadora ante Audax Italiano

El ultradefensivo Colo Colo terminó siendo una aplanadora ante Audax Italiano

Lujito de Vidal y aplausos del Tano

Ya se sabía que había sido un partido redondo para Arturo Vidal. El crack de la Generación Dorada fue el mejor de Colo Colo y a su solidez defensiva le agregó un lujito sobre la hora: un escorpión con el que cortó una jugada de Audax.

La contorsión rápidamente dio de qué hablar en redes sociales. Pero, no sólo allí. También, Fernando Ortiz se refirió al “escorpión” del King. “Lo que tiene Arturo es que lo difícil lo hace fácil”, empezó piropeando el técnico argentino.

“No me voy a poner a descubrir la clase de jugador que es Arturo Vidal. Piensa y hace”, cerró Fernando Ortiz, a quien le resultó muy bien la estrategia para el duelo ante Audax Italiano en La Florida.

La sonrisa de Vidal lo dice todo | Captura de pantalla

La sonrisa de Vidal lo dice todo | Captura de pantalla

En resumen…

  • Colo Colo venció 1-0 a Audax Italiano en el estadio de La Florida.
  • El técnico Fernando Ortiz utilizó un esquema ultradefensivo con cinco jugadores en el fondo.
  • Arturo Vidal realizó una maniobra de escorpión para cortar una jugada sobre la hora.

