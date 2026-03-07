Es tendencia:
Fernando Ortiz saborea las mieles con Colo Colo líder de la Liga de Primera: “Me voy feliz por…”

El entrenador argentino se mostró contento por la victoria clave de su equipo ante Audax Italiano en La Florida.

Por Carlos Silva Rojas

Fernando Ortiz analizó la victoria de Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTFernando Ortiz analizó la victoria de Colo Colo.

Colo Colo se repuso tras la fea derrota en el Superclásico ante Universidad de Chile y fue a La Florida para ganarle a Audax Italiano, y así trepar a la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El Cacique ganó por un apretado 1-0 en el césped sintético floridano, gracias al solitario gol de Maximiliano Romero, cuando recién se jugaba el minuto 5 del partido.

Tras el partido habló con TNT Sports el entrenador albo, Fernando Ortiz, quien valoró la victoria conseguida ante Audax, que le permite a su elenco quedar de forma provisoria como el único líder del fútbol chileno.

El ultradefensivo Colo Colo terminó siendo una aplanadora ante Audax Italiano

Tano Ortiz valora la trabajada victoria de Colo Colo

El Tano Ortiz analizó el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano y destacó el compromiso de sus jugadores ante un equipo que no había perdido ningún partido en casa.

“Se ganó en una cancha difícil, en un césped que estamos acostumbrados a jugar. Creo que el gran triunfo se lo llevan los jugadores, hicieron un gran partido, concentrados los 95 minutos de partido”, indicó el estratega argentino.

Fernando Ortiz en La Florida. Foto: Diego Martin/Photosport

Fernando Ortiz en La Florida. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, el estratega destacó el triunfo tras una derrota dura como lo fue frente a la U: “necesitábamos tener la confianza, que la tenemos, pero ciertos detalles perjudican, pero me voy feliz por los jugadores“.

“Igualando el sistema del rival podíamos equipararnos y tener calidad. Eso hizo la diferencia”, cerró Fernando Ortiz.

En síntesis

  • Colo Colo venció 1-0 a Audax Italiano en el césped sintético de La Florida.
  • El delantero Maximiliano Romero anotó el único gol del encuentro en el minuto 5.
  • El técnico Fernando Ortiz destacó que su equipo quedó como líder provisorio del fútbol chileno.
Tabla Liga de Primera: Colo Colo los mira a todos desde arriba y le mete presión a U Católica

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

