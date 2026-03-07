Colo Colo se repuso tras la fea derrota en el Superclásico ante Universidad de Chile y fue a La Florida para ganarle a Audax Italiano, y así trepar a la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El Cacique ganó por un apretado 1-0 en el césped sintético floridano, gracias al solitario gol de Maximiliano Romero, cuando recién se jugaba el minuto 5 del partido.

Tras el partido habló con TNT Sports el entrenador albo, Fernando Ortiz, quien valoró la victoria conseguida ante Audax, que le permite a su elenco quedar de forma provisoria como el único líder del fútbol chileno.

Tano Ortiz valora la trabajada victoria de Colo Colo

El Tano Ortiz analizó el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano y destacó el compromiso de sus jugadores ante un equipo que no había perdido ningún partido en casa.

“Se ganó en una cancha difícil, en un césped que estamos acostumbrados a jugar. Creo que el gran triunfo se lo llevan los jugadores, hicieron un gran partido, concentrados los 95 minutos de partido”, indicó el estratega argentino.

Fernando Ortiz en La Florida. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, el estratega destacó el triunfo tras una derrota dura como lo fue frente a la U: “necesitábamos tener la confianza, que la tenemos, pero ciertos detalles perjudican, pero me voy feliz por los jugadores“.

“Igualando el sistema del rival podíamos equipararnos y tener calidad. Eso hizo la diferencia”, cerró Fernando Ortiz.

