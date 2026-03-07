Fernando Ortiz sigue su montaña rusa en Colo Colo, donde solo conoce de triunfos o derrotas, sin haber empatado en seis fechas. Esta vez, el Cacique hizo la tarea en La Florida y sumó de a tres.

Con tempranero tanto de Maxi Romero, los albos cosecharon un importante triunfo por 1-0 ante Audax Italiano, para así trepar hasta la cima de la tabla. Con eso le meten presión a U Católica y se sacuden la derrota del Superclásico.

El elenco de Tano Ortiz alcanzó los 12 puntos de 18 posibles, superando a Deportes Limache quien cayó 1-0 ante Everton. Los albos le sacaron un punto de distancia al tomatero, quien precisamente los arrolló en la fecha 1.

Así queda Colo Colo en la tabla momentánea

Colo Colo derrotó 1-0 como visita al Audax Italiano y trepó hasta el primer lugar de la Liga de Primera. A la espera de lo que haga U Católica, Fernando Ortiz los mira a todos desde arriba.

Con 12 puntos, el Cacique es primero en la Liga de Primera, mientras Deportes Limache y Ñublense de Chillán son los escoltas, con 11 unidades. Más atrás está U Católica, con 10 puntos, pero un duelo menos.

Los cruzados deben visitar esta noche a O’Higgins de Rancagua, donde están obligados a ganar para arrebatarle la cima a Colo Colo. Por su parte, tras caer ante los albos, Audax perdió terreno en el torneo.

Maxi Romero sigue en rancha con el Cacique /Photosport

Los itálicos quedaron con siete puntos tras la fecha 6 del torneo, con una irregular campaña. Eso sí, el elenco de Gustavo Lema tuvo la gran noticia de avanzar en Copa Sudamericana esta semana, tras derrotar a Cobresal.

