U. de Chile

¿Va por TNT? El canal que transmite a U. de Chile vs. U. de Concepción por Liga de Primera

Azules y el Campanil se enfrentan por la fecha 6 de la Liga de Primera.

Por Franccesca Arnechino

Los azules cierran la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.
Los azules cierran la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile pasó de la alegría a la decepción en pocos días y es que tras celebrar el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo, los azules quedaron eliminados de la Copa Sudamericana frente a Palestino, que en el final consiguió el gol que le dio el paso a la fase de grupos.

Ahora, el equipo de Francisco Meneghini busca dar vuelta la página y enfocarse en la Liga de Primera donde enfrentará a Universidad de Concepción por la fecha 6 con la misión de sumar y lograr su primer triunfo como local.

U. de Chile vs. U. de Concepción: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción juegan este lunes 9 de marzo, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 6 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos y horarios

Probable formación U. de Chile vs. U. de Concepción

La oncena titular de la U sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en ataque.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

