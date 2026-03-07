Con seis puntos de 15 posibles, O’Higgins ya mira de reojo la parte baja de la tabla en la Liga de Primera. Eso, en contraparte con su exitoso camino en Copa Libertadores, donde está a un partido de la fase grupal.

Por eso el equipo de Lucas Bovaglio no puede seguir perdiendo terreno en el plano local y tiene un duro desafío por delante: U Católica. Luego de alinear 11 suplentes en la última derrota ante Palestino, el DT sacudió el tablero.

Con la baja obligada de Alan Robledo, quien sufrió un corte en su cabeza tras dura entrada ante Tolima en Copa Libertadres, el estratega celeste tuvo que hacer cambios. Eso sí, sigue apostando por algunos titulares para medirse ante la UC.

Bovaglio y su equipo mixto para el O’Higgins vs U Católica

El DT Lucas Bovaglio tiene definido el XI estelar para esta noche (20:30 horas) en el Codelco El Teniente. Con un grueso de nombres habituales en Copa Libertadores, O’Higgins buscará los tres puntos ante la U Católica.

Según informó el medio O’Higgins Total, el Capo formará con Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Francisco González; Joaquín Tapia, Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo.

Con siete nombres que vienen de vencer a Tolima en la Copa, los de Rancagua necesitan sumar con urgencia, ya que está solo dos puntos sobre Deportes Concepción, colista del torneo.

Por su parte, la UC buscará la cima exclusiva con elenco estelar. Se espera que formen con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas; Gary Medel, Johan Valencia y Jimmy Martínez; Vicente Cárcamo, Justo Gianni y Fernando Zampedri.