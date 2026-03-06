Universidad Católica preparó con tranquilidad el duelo de este sábado ante O’Higgins, luego de vencer el pasado fin de semana a Ñublense en un partido muy disputado. Garnero, no podrá estar en la banca y evalúa varios cambios incluyendo a Juan Ignacio Díaz en defensa.

La UC llega como uno de los líderes de la Liga de Primera junto a Deportes Limache. En tanto, el conjunto celeste enfrenta un calendario intenso, ya que además del torneo local viene de triunfar en Copa Libertadores por 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida de su llave.

¿Dónde ver O’Higgins vs. U. Católica EN VIVO?

O’Higgins vs. U. Católica juegan este sábado 7 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Estadio El Teniente, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y El Capo de Provincia, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad