Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite O’Higgins vs. U. Católica en Liga de Primera

El Capo de Provincia viene de ganar en Copa Libertadores y la UC llega con dos victorias consecutivas.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins y Universidad Católica se verán las caras por la fecha 6 del Campeonato Nacional.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTO'Higgins y Universidad Católica se verán las caras por la fecha 6 del Campeonato Nacional.

Universidad Católica preparó con tranquilidad el duelo de este sábado ante O’Higgins, luego de vencer el pasado fin de semana a Ñublense en un partido muy disputado. Garnero, no podrá estar en la banca y evalúa varios cambios incluyendo a Juan Ignacio Díaz en defensa.

La UC llega como uno de los líderes de la Liga de Primera junto a Deportes Limache. En tanto, el conjunto celeste enfrenta un calendario intenso, ya que además del torneo local viene de triunfar en Copa Libertadores por 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida de su llave.

¿Dónde ver O’Higgins vs. U. Católica EN VIVO?

O’Higgins vs. U. Católica juegan este sábado 7 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Estadio El Teniente, por la Fecha 6 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y El Capo de Provincia, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

ver también

El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
Los números que ponen en duda la regla Sub 21 en el fútbol chileno
Chile

Los números que ponen en duda la regla Sub 21 en el fútbol chileno

A Lautaro Pastrán le llega su gran oportunidad en Colo Colo
Colo Colo

A Lautaro Pastrán le llega su gran oportunidad en Colo Colo

Deportes Concepción vs. Ñublense: Horario y dónde ver en Liga de Primera
Campeonato Nacional

Deportes Concepción vs. Ñublense: Horario y dónde ver en Liga de Primera

La pésima racha que arrastra U. de Chile en el Estadio Nacional
U de Chile

La pésima racha que arrastra U. de Chile en el Estadio Nacional

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo