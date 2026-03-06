Es tendencia:
Deportes Concepción vs. Ñublense: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por Liga de Primera

El Conce y los Diablos Rojos, se enfrentan por la Fecha 6 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

El Conce viene de lograr su primer triunfo en la Liga de Primera, pero los lilas buscan seguir sumando para salir de la zona baja.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl Conce viene de lograr su primer triunfo en la Liga de Primera, pero los lilas buscan seguir sumando para salir de la zona baja.

Deportes Concepción vs. Ñublense: Horario y dónde ver EN VIVO

Deportes Concepción vs. Ñublense juegan este viernes 6 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el en el Ester Roa Rebolledo, por la Fecha del Campeonato Nacional.

El partido entre El Conce y los Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

