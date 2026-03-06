Deportes Concepción tuvo su primer triunfo en la Liga de Primera la semana pasada, al vencer como visita a Coquimbo. Por eso, el team del Pato Almendra quiere mantener el aire triunfal ante un viejo conocido.

Es que al frente estará Ñublense, club dirigido por Juan José Ribera. Justamente, el Coto compartió camarín con el DT del Conce en la última etapa de los lilas en Primera División, en 2018.

“Con el Coto fuimos compañeros en una etapa difícil y ahí sale a relucir todo el espíritu del futbolista. Hoy toca algo similar, pero solo en lo deportivo… Hasta hace dos fechas jugábamos bien, pero no sumábamos. Ahora sí y hay que seguir esa línea”, dijo Almendra.

Así palpitan el reencuentro para el Concepción vs Ñublense

Patricio Almendra y Juan José Ribera, entrenadores de Concepción y Ñublense respectivamente, opinaron del duelo donde ambos se enfrentarán tras recordado camarín del León de Collao en 2008, donde eran jugadores.

“(Ribera) plantea bien los partidos y por eso se ha mantenido en Primera. Estamos viejos, la vida ha pasado rápido y el Coto sigue siendo el mismo. Compartimos un camarín hermoso y hoy la vida nos tiene aquí dirigiendo dos equipos de Primera”, expresó el DT lila.

Por su parte, el entrenador chillanejo respondió a los comentarios de su rival, diciendo que “este es un partido atractivo, que atrae mucha gente. Fui compañero del Pato el 2008 en una etapa difícil del club en lo económico y después fui entrenador de Concepción en dos periodos diferentes”. El duelo se juega este viernes a las 20:30 horas en el Ester Roa.

“Uno me fue bien, el otro no tanto, pero el apoyo del hincha siempre estuvo y me alegra su presente, ver un club ordenado y felicito al Pato por un ascenso que nunca es fácil”, cerró.