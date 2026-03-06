Claudio Baeza viene jugando a gran nivel en Vélez Sarsfield, el equipo sensación de comienzo de año en el fútbol argentino. Es titular indiscutido para Guillermo Barros Schelotto y la crítica está a su lado.

Por eso en conferencia se le consultó por su posición, en donde un periodista le consultó cómo se siente al ser un “5 tapón” como le llaman en Argentina al volante de contención.

Baeza, que siempre se caracterizó por tener buena técnica desde sus inicios en Colo Colo, tomó con guante la consulta y provocó una risotada en la sala de prensa.

“¿Qué quisiste decir con 5 tapón, me trataste de rústico? Ja, ja, ja“, fue la carcajada que lanzó en un tono de mucha buena onda ante la prensa.

Baeza en la conferencia de prensa de Vélez

Baeza señala que “estar arriba no es presión”

Baeza agregó que estar puntero “no lo veo como presión, estar en un buen momento te da confianza, en todo sentido. En los entrenamientos, en ganar, no lo tomo como presión. Es seguir trabajando el doble para mantenerse ahí. Confianza individual, tan individual como colectivamente”.

“Soy de tomarme las cosas con calma. Siempre me he manejado así, trato de estar tranquilo ante una situación adversa o como estamos ahora.Vvamos paso a paso. No me gusta adelantarme a nada, siento que estamos en buen momento pero debemos ir partido a partido, sin volvernos locos”, agregó.

“Por eso hay que trabajar el doble para mantenerse, eso es lo más difícil en cualquier deporte y para eso hay que trabajar aún más”, manifestó el Serrucho.

Finalmente habló maravillas de su compañero de mediocampo, Tobías Andrada, de 19 años. “Tobías es de los jugadores que más me llamó la atención a mí. Es alto y rápido, eso es difícil. Te gambetea, tiene muchas condiciones que me llaman la atención”, sostuvo.

“Esperemos que siga así, que crezca, el club le da herramientas para que crezcan. Va bien, que siga haciéndolo como viene”, cerró Baeza elogiando a su yunta en el medio.