Everton fue el primer equipo que echó a su DT en la primera división de Chile este 2026, aunque todavía no oficializan la salida de Javier Torrente, quien dejará su lugar tras comenzar la Liga de Primera 2026 con cuatro derrotas en fila. Por lo mismo, en los Ruleteros comenzó la búsqueda de entrenador.

Por lo pronto, interinamente asumirán Julio Barroso y Davis González la conducción técnica del equipo Oro y Cielo. Pero ya hay varios nombres en el radar de la plana mayor. Uno de ellos es el de un icónico atacante devenido en estratego que fue campeón de América y de la Copa Intercontinental.

Según supo RedGol, la cúpula evertoniana tomó contacto con Omar Asad, uno de los candidatos que tienen en carpeta. El argentino, otrora delantero del Vélez Sarsfield que Carlos Bianchi llevó a la gloria mundial ante el AC Milan en 1994, tiene 54 años y su último trabajo fue con Godoy Cruz de Mendoza en Argentina.

Omar Asad tuvo tres ciclos en Godoy Cruz. El último terminó con un descenso. (Foto: Instagram).

Aunque llegó al Tomba casi como medida desesperada para salvarlo del descenso a la Primera Nacional, el Turco Asad no pudo cumplir la difícil misión para la que tenía apenas tres partidos. Muchos menos de los 26 encuentros que restan al cuadro Oro y Cielo en el certamen liguero nacional.

Mercado de fichajes en Chile: Everton se interesa por Omar Asad de DT

Si bien Omar Asad no tuvo ninguna experiencia en Chile como DT y Everton sería la primera, su hijo sí pasó por la máxima categoría del fútbol nacional. De hecho, militó en uno de los grandes: Yamil Asad, quien vistió la camiseta de Universidad Católica durante la campaña 2022.

Yamil Asad en acción ante Flamengo en la Copa Libertadores. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y uno de sus colaboradores directos también tuvo una estadía en la liga chilena. Más específicamente en Unión Española. Esas referencias son para David Ramírez, quien en su época de jugador fue bautizado como Mago. Es el ayudante del Turco Asad.

David Ramírez en acción por la Unión Española. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Ramírez ha sido uno de los encargados de recabar referencias sobre Everton si es que la opción se concreta. Por lo pronto, el primer equipo de los Ruleteros afina detalles para jugar el domingo 1 de marzo ante Universidad de Concepción como visitante a contar del mediodía.

Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton de Viña del Mar es el único equipo de la Liga de Primera 2026 que no ha sumado puntos al cabo de cuatro fechas. Evidentemente es el colista.

En resumen:

Everton despidió a Javier Torrente tras acumular cuatro derrotas consecutivas en la temporada 2026.

Julio Barroso y Davis González asumieron la conducción técnica interina del primer equipo ruletero.

La dirigencia contactó al argentino Omar Asad, de 54 años, para el puesto de entrenador.