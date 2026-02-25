Asoma el Superclásico en el horizonte. Este fin de semana, Colo Colo y Universidad de Chile se volverán a ver las caras en un partido que suele dejar mucho.

Como suele suceder, Colo Colo es favorito en su propio terreno. El Monumental será el fondo de este nuevo Superclásico y, no sólo por eso, el Cacique parece tener cierta ventaja. También hay que sumar el mejor rendimiento del cuadro de Fernando Ortiz.

Hay varios factores que pueden explicar esto último. Sin embargo, uno que salta a la vista es la cohesión interna que ha logrado el grupo. Arturo Vidal, a veces voz discordante, parece alineado esta vez con la palabra de Fernando Ortiz. Y, pese a ello…

Cambio de nombre en el mediocampo

Fernando Ortiz quiere tener todo claro de cara al Superclásico. Es por ello que este miércoles preparó una práctica en la que dispuso dos equipos, uno A (con los posibles titulares ante la U) y otro B.

Allí se pudo notar una diferencia con lo que se venía dando en Colo Colo. Para darle un giro dramático a esta historia, Arturo Vidal no fue considerado en la escuadra de titulares, siendo reemplazado por Álvaro Madrid en el mediocampo.

De esta forma, el equipo A estuvo compuesto por Fernando De Paul en el arco: Diego Ulloa, Joaquín Sosa, Jonathan Villagra y Jeyson Rojas en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Claudio Aquino y Felipe Méndez en el mediocampo; Javier Correa y Maxi Romero en delantera.

Las razones detrás de estos movimientos

Álvaro Madrid es un jugador que le gusta al cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz. Es por ello que el Tano ha intentado meterlo de alguna manera en la titularidad.

Si bien el perjudicado del miércoles fue Vidal, el martes había tratado de dejar a Tomás Alarcón afuera, lo que parece no haber dado los resultados esperados. Todo puede variar, finalmente, con los días e, incluso, puede que Madrid no sea para nada titular en el Superclásico. Está por verse.

Álvaro Madrid convenció al cuerpo técnico dirigido por Fernando Ortiz | Photosport

