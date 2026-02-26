Tras varios años distanciados en el plano sentimental, Marité Matus y Arturo Vidal vuelven a encontrarse, esta vez en el ámbito profesional. La expareja sorprendió al anunciar un nuevo proyecto en conjunto, evidenciando que, pese a su historia personal, mantienen una gran relación.

Ambos lanzaron la línea de ropa urbana AV Streetwear, donde Marité reveló, en conversación con LUN, cómo nació este proyecto familiar y cómo ha sido trabajar con el campeón de la Roja y actual jugador de Colo Colo.

Sobre su creación, Matus comenta: “Porque es parte de nuestra historia. Hemos trabajado colecciones inspiradas en Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Barcelona, Juventus. No como merchandising literal, sino desde lo que significaron esas etapas en nuestras vidas”.

En la misma línea, agrega: “Yo lo acompañé diez años afuera, desde 2007. Llegué con él a Barcelona. Vivimos cambios importantes. Todo eso hoy se traduce en narrativa y diseño. Es un proyecto familiar construido desde la experiencia y desde una relación que supo transformarse sin romperse. Mi hijo Alonso hace los dibujos y hasta Emiliano quiere aparecer en las fotos”.

El nuevo proyecto de Arturo Vidal y Marité Matus

Sobre su rol en la empresa, Matus revela que es la jefa. “Es que estoy en todo: trabajo en la coherencia de la identidad, el desarrollo de colecciones, la experiencia de cliente. Me toca ordenar, tomar decisiones. Estoy en todas las reuniones”.

Por su parte, Arturo toma el rol de figura principal de la marca. “Porque representa la historia que queremos contar. Es superrespetuoso. Mucho más de lo que la gente cree. Afuera pueden verlo como alguien más fuerte, más rudo, pero en el trabajo es muy dócil”.

“Escucha, pregunta, no impone. Tiene un corazón enorme. Es superbuena persona. Yo no he conocido a alguien con un corazón tan grande. Y eso en el trabajo también se nota”.

