Colo Colo ya planifica lo que será el Superclásico 199 ante Universidad de Chile de este domingo en el Estadio Monumental. Luego de vencer a O’Higgins y llegar a su tercera victoria en línea, los albos ahora esperan seguir por la senda triunfal ante el archirrival en su casa.

Para este compromiso Fernando Ortiz está ensayando lo que será el equipo titular que salga a la cancha David Arellano, donde una victoria podría afianzarlos como el líder absoluto en esta Liga de Primera 2026.

Sin ir más lejos en el entrenamiento de este miércoles el argentino se la jugó con una decisión a varios dejó marcando ocupado. De acuerdo información entregada por el sitio DaleAlbo, el Tano estaría evaluando sacar a Arturo Vidal del equipo titular.

Ortiz prueba sin Vidal en su primer oncena de Colo Colo

El trasandino armó un partido con un equipo A y un equipo B, donde el primero se asemejó bastante a lo que sería el once titular que ha venido jugando en estas semanas.

Ahí destacó Fernando De Paul en el arco: Diego Ulloa, Joaquín Sosa, Jonathan Villagra y Jeyson Rojas en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Claudio Aquino y Felipe Méndez en el mediocampo; Javier Correa y Maxi Romero en delantera.

¿Y el King? Pues formó en el segundo equipo, dejándole su lugar a Álvaro Madrid en el mediocampo del once más titular. Cabe recordar que el ex Everton todavía no debuta desde el arranque, ya que solo ha jugado viniendo desde la banca.

Si bien es cierto todavía quedan varios días para el duelo, ya es una señal clara de lo que podría buscar el Tano para recibir a los universitarios en el Estadio Monumental.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules jugarán este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

