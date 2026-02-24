El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U de Chile está cada vez más cerca. El derbi entre el Cacique y el Romántico Viajero se disputará este fin de semana, por lo que el Estadio Monumental se prepara con todo.

Ante la importancia del duelo para seguir en la cima de la Liga de Primera 2026 y la labor que se ha hecho para cuidarla de los conciertos, la Ruca ha tenido trabajos en los últimos días. Esto, tratando de tener su campo de juego en las mejores condiciones posibles.

Este martes se llevó a cabo la visita técnica de las autoridades para lo que será el duelo de este fin de semana. Ahí se pudo ver un detalle no menor sobre el césped del recinto, el que tenía una zona con cuidados especiales.

El Monumental se prepara para el Superclásico entre Colo Colo y la U

Colo Colo y la U están afinando los últimos detalles para lo que será el Superclásico del fútbol chileno. El Cacique será local ante el Romántico Viajero, por lo que ha comenzado a realizar trabajos en la cancha del Estadio Monumental.

Así se vio el Estadio Monumental en la antesala del Superclásico entre Colo Colo y la U. Foto: Photosport.

En la visita de las autoridades este martes al recinto de Pedrero, Photosport logró capturar una imagen que ha llamado la atención de los hinchas. En ella se puede ver el campo de juego de la Ruca, la que tenía un detalle importante: mallas en el arco norte.

La zona en la que se instalan los escenarios cada vez que se hacen shows en el Estadio Monumental fue sometido a un tratamiento. Las altas temperaturas de esta semana amenazan con no dejar en sus mejores condiciones el pasto, por lo que en Colo Colo se adelantaron a ello.

En las últimas semanas el recinto ha tenido que recibir varios duelos. Comenzando con Everton, se pasó por la Noche Alba donde se jugaron tres compromisos hasta llegar a Unión La Calera.

Con la idea de tener recinto en las mejores condiciones, también hubo inspección a los nuevos torniquetes con registro facial. Esto, ya que se pondrán a prueba con una Ruca a su máxima capacidad.

Colo Colo trabaja para tener el Estadio Monumental en perfecto estado para el Superclásico ante la U de Chile. El Cacique prepara su casa para recibir al Bulla en un duelo donde podrían afirmarse en la cima y dejar sin DT a su archirrival.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y la U?

El Estadio Monumental se prepara para recibir el Supeclásico entre Colo Colo y la U. El encuentro está agendado para este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

