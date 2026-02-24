Colo Colo ha ido al alza después de las dudas que mostró en el inicio de la temporada gracias a sostener un equipo. El Cacique parece haber encontrado su formación titular, lo que le ha dado respaldo a algunos cuestionados y ha dejado al margen a otros.

No son pocos los jugadores que han perdido un lugar entre los estelares del Eterno Campeón, aún cuando llegaron como refuerzos bombásticos. De hecho, hay uno de ellos que vive un verdadero drama, sumando apenas un minuto antes del Superclásico con la U de Chile.

La situación no deja de sorprender, ya que a pesar de la insistencia que tuvo la dirigencia en traer un zaguero, uno de los más cuestionados lo sentó en la banca. Un presente que preocupa y que se diferencia mucho de lo que hizo en 2025, donde fue titular en uno de los grandes de Sudamérica.

Javier Méndez, el refuerzo resignado a ser suplente en Colo Colo

De seguro, los hinchas de Colo Colo no esperaban llegar a la previa del Superclásico ante la U con uno de sus refuerzos casi sin jugar. Javier Méndez, defensor uruguayo de 31 años, llegó como refuerzo al Cacique para solucionar problemas pero hasta ahora suma apenas un par de apariciones.

Javier Méndez no lo ha pasado bien en sus primeros meses en Colo Colo. Foto: Photosport.

El zaguero aterrizó en el Estadio Monumental luego de haber disputado 42 partidos, marcar 2 goles y alcanzar los 3.081 minutos en Peñarol en 2025. Sus números lo instalaban como uno de los pilares del Eterno Campeón esta temporada, pero las cosas están lejos de ser así.

Luego de su debut en el amistoso contra Unión Española, el jugador no salió de la banca frente a Unión La Calera. Muchos especulaban con que todavía no estaba al 100% y esperaban verlo frente a O’Higgins, algo que no pasó.

Otra vez como suplente, Javier Méndez tuvo que esperar hasta los 90′ minutos para entrar al campo de juego. Ahí debió mantener a salvo el triunfo de Colo Colo, en lo que fue su estreno oficial en el fútbol chileno.

Ahora, en la antesala del Superclásico, avisaron que definitivamente la pelea por la titularidad la perdió. El periodista Cristián Alvarado señaló en Los Tenores de Radio ADN que “la pulseada se la ganaron”. ¿Quién? Jonathan Villagra, que pasó de las críticas a afirmarse en el fondo albo.

Javier Méndez ruega para poder agarrar una camiseta de titular en Colo Colo. El Cacique entrena con la mira puesta en la U a la espera del inicio de torneos como la Copa de la Liga y la Copa Chile, donde espera darle rodaje a quienes no han tenido mucha acción en el inicio del 2026.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Javier Méndez pelea por un lugar en Colo Colo para el Superclásico frente a la U. El Cacique recibe al Romántico Viajero en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

