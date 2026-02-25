“Siempre tiene que estar”: Johnny Herrera elige al reemplazante de Lucas Assadi en el Superclásico

Universidad de Chile afina los últimos detalles para el Superclásico 199 ante Colo Colo. Francisco Meneghini enfrenta su primer gran desafío al mando de los azules y llega en un momento más que complicado ya que aún no suma su primer triunfo del 2026.

Para peor, Paqui tiene entre algodones a Octavio Rivero y Lucas Assadi. Esto último es el que más preocupa ya que la dolencia en su pierna izquierda hasta lo podría dejar fuera de la llave de Copa Sudamericana ante Palestino.

ver también ¿Un milagro? La U cuenta la verdad sobre Lucas Assadi de cara al Superclásico con Colo Colo

Pese a ello, para Johnny Herrera el reemplazante está más cerca de lo imaginado y el elenco azul sumará una pieza clave en el medio campo. Lo que hasta podría beneficiar a Javier Altamirano, que volvió al gol y ante Limache mostró una importante alza en su rendimiento.

¿Quién debe reemplazar a Lucas Assadi?

“Que no este Lucas Assadi le simplifica la pega a Paqui”, lanzó el samurái azul en Todos Somos Técnicos. “Solo debe entrar Israel Poblete y nada más. Suelta a Javier Altamirano”, complementó Johnny Herrera.

Ahora este cambio se justifica para el histórico portero azul por la calidad del volante en los clásicos. Por su historia ya ha demostrado que está más que capacitado para este tipo de instancias.

Para Johnny Herrera el reemplazante de Assadi debe ser Poblete. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Para mí Poblete siempre tiene que estar en cancha. Es el que más raspa y más juega. Siempre hace goles en partidos importantes, lo deja todo. Él hizo el gol en el triunfo en el Monumental y también le hizo a Católica”, sentenció.

Pese a los dichos de Johnny, desde la U recalcaron que van a esperar hasta último minuto un milagro. Especialmente por Lucas Assadi que ha sido titular indiscutido con Francisco Meneghini.