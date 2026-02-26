Como si el mala momento que atraviesan no fuera suficiente, en la U de Chile sufren terribles noticias con la lesión de Lucas Assadi. Justo en la antesala del Superclásico, la figura azul presentó un problema físico que parecía ser mucho menos grave de lo que en verdad es. Esto, ya que podría pasar por una operación.

El 10 del Romántico Viajero era la gran duda para el duelo con Colo Colo y en el Bulla esperaban hasta última hora. Sin embargo, los nuevos exámenes a los que se sometió dejaron en evidencia que el asunto no es menor.

Esto lo obliga a perderse no sólo el Superclásico, sino que también la llave por Copa Sudamericana frente a Palestino. Una noticia que complica aún más a Francisco Meneghini, que necesita ganar si quiere seguir en la banca azul.

Lesión de Lucas Assadi era mucho más grave de lo esperado en la U

La lesión que sufrió Lucas Assadi frente a Audax Italiano se transforma en un enorme problema para la U. El 10 arrastraba una molestia que en el Bulla esperaban solucionar antes del Superclásico, pero lo cierto es que será baja y por largo rato.

Lucas Assadi será baja en la U para el Superclásico y avisaron que incluso podría pasar por el quirófano. Foto: Photosport.

El periodista Felipe Labbé reveló en Sportscenter de ESPN que el caso es mucho más grave de lo que se pensaba en el CDA. “Viene arrastrando un esguince grado 2. Se especulaba con que fuera una semana y con un tratamiento o una venda, podría estar”.

Fue tras ello que el reportero azul soltó la bomba sobre Lucas Assadi. “Lo sometieron a nuevos exámenes que no fueron positivos ni para la U ni para el futbolista. Se perderá no sólo el Superclásico, sino que también la llave ante Palestino“.

Las cosas no pararon ahí, ya que el periodista enfatizó en que su baja en el Bulla puede ser por varias semanas y que incluso podría pasar por el quirófano. “Esto puede ser más largo, de tres a cuatro semanas, que podrían dejar al margen a Lucas Assadi. Se ha visto una operación“.

Eso sí, llamó a la calma avisando que “por ahora, se descarta”. No obstante, insistió en que “lo que parecía menor, luego de los exámenes se vio que estaba comprometida una zona más alta y algunos ligamentos. Esto lo deja al margen del Superclásico, ante Palestino y habrá que ver cómo evoluciona”.

De esta manera, quedará esperar para ver qué decisiones tomará el cuerpo médico del elenco estudiantil. Ahora que tienen más detalles al respecto, tendrán que definir si lo cuidan para que vuelva en una posible fase de grupos de Copa Sudamericana si es que logran superar a los Árabes o si optan por una intervención que lo aleje más tiempo de las canchas.

Lucas Assadi le da más problemas a una U que ya no da más con su mal inicio de temporada. El Romántico Viajero se queda sin su 10 para el Superclásico ante Colo Colo y ruega para no extrañarlo mucho.

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi en la U esta temporada?

Lucas Assadi se queda afuera del Superclásico y complica a la U, en la que ha logrado disputar 4 partidos oficiales en la temporada 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 315 minutos dentro del campo de juego.

