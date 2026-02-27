A ponerle ojo: Los equipos que peligran con la regla de minutos del Sub 21 en la Liga de Primera

Este viernes comienza la fecha 5 de la Liga de Primera. Lo que tendrá como gran atractivo el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile. Pero no es lo único que empieza a tomar relevancia.

Es que el desarrollo del campeonato nacional también tiene una importante regla que vuelve a aparecer en esta temporada y tiene relación con la regla del sub 21. Una condicionante que en 2025 complicó a más de un equipo y hasta los tuvo con peligro de perder puntos en el cierre de temporada.

Hasta el momento ya van cuatro jornadas y hay equipos que ya muestran una ventaja importante para cumplir los 1.890 minutos que exige la ANFP. O’Higgins y Colo Colo son los equipos que más ventaja sacan en este inicio de temporada. Los rancagüinos suman 404 minutos, mientras que los albos 401.

Luego sigue Huachipato con 380. Más atrás están Universidad Católica con 204 y la U con 203. En dicho análisis, el jugador que más minutos aporta es Felipe Faúndez (357), que hoy es pieza fundamental en el equipo de Lucas Bovaglio. Luego le siguen Joaquín Soto de Calera (239) y Emiliano Ramos de Everton (237).

El equipo que menos minutos suma en la regla del Sub 21

Ahora en el otro lado de la vereda están los equipos que menos minutos suman en la regla del sub 21. Por lo que de no cumplir con dicha norma, implica la resta de puntos y multas a final de temporada.

En dicho ítem el caso más preocupante es Deportes Limache que tiene ocho unidades y es -junto a Ñublense- uno de los equipos que todavía no sabe de derrotas. Incluso ya le ganó a Colo Colo y logró un importante empate contra Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El tema es que el “Tomate mecánico” suma solo cinco minutos. Los que cumplió Flavio Moya en la primera fecha justamente ante los albos. El otro equipo que lo sigue es Cobresal con solo 132 minutos y luego Audax Italiano con 130.

Limache es el equipo con menos minutos en la regla del sub 21.

