Arturo Vidal se prepara para el Superclásico 199 del fútbol chileno. El King se perfila como titular en Colo Colo. Por lo que analizó lo que será el duelo de este domingo ante Universidad de Chile.

“Son partidos lindos, pero para mí todos los partidos con Colo Colo son especiales. Me preparo diferente a cuando tenía 25 años. Va a ser muy especial para mí. Queremos los tres puntos”, recalcó el Bicampeón de América.

Sin embargo, el King sorprendió con una potente confesión y que podría ser este 2026 su última temporada en el profesionalismo. Por lo que sería el último Superclásico en el Monumental.

“Todos saben en el momento en el que estoy en mi carrera. Estoy feliz de jugar otra vez con la U. Ojalá sean más clásicos, pero el futuro no lo veo”, confesó Vidal.

¿Qué pasa con Arturo Vidal?

Arturo Vidal en 2025 logró cumplir los objetivos de la temporada y logró los minutos para renovar automáticamente por una temporada más. Lo que generó revuelo y hasta fue abordado por ByN. Por su parte generó repercusión entre los hinchas por el salario que recibe cada 30 días.

Arturo Vidal será titular en Colo Colo este domingo ante Universidad de Chile. ¿Será su último superclásico en el Monumental?

Por lo mismo, ahora el King recalcó que su contrato será tema de conversación pero a final de temporada. Incluso reveló que la opción del retiro está más latente que nunca.

“Tengo contrato hasta fin de año. Después se verá si sigo o no sigo. Todos los partidos son especiales. No miro más allá de este año, por mi edad. Si me siento bien, seguiré jugando. Si logramos los objetivos, nos juntaremos a hablar. Pero por ahora yo seguiré trabajando, siempre humilde, para jugar lo que más pueda en este club”, sentenció.

En síntesis:

Arturo Vidal se perfila como titular para el Superclásico 199 ante Universidad de Chile.

se perfila como titular para el ante Universidad de Chile. El volante chileno tiene contrato vigente con Colo Colo hasta finales de 2026 .

con Colo Colo hasta . Vidal renovó automáticamente tras cumplir los minutos estipulados durante la temporada 2025.

