El domingo se juega en el estadio Monumental el Superclásico número 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, por lo que Arturo Vidal quiso calentar el partido en su estilo.

El King acudió a la sala de prensa del recinto de Macul para analizar el partido y dar a conocer su punto de vista, en la antesala al duelo que marca a la quinta fecha de la Liga de Primera.

Uno de los tantos temas que tocó Vidal fue el rendimiento de Claudio Aquino, quien está haciendo olvidar las críticas y viene de ser clave ante O’Higgins, marcando un gol, situación que analizó el ex Juventus.

Arturo Vidal analiza el momento de Claudio Aquino en Colo Colo

Arturo Vidal sabe que el ex mediocampista ofensivo de Vélez Sarsfield es importante para el camarín albo, por ende, lo alabó en la previa al partido con la U.

“El mediocampo está funcionando bien. Si hay competencia el nivel va a subir. Claudio (Aquino) es un jugador clave. Las críticas cuando las cosas no salen son duras, sobre todo para un jugador que viene de Argentina, pero está ayudando al equipo”, dijo el Rey.

Claudio Aquino viene de marcarle un gol a O’Higgins. Foto: Andres Pina/Photosport

“Sabemos que tenemos a un gran jugador. Él tiene la confianza y mientras lo veamos feliz de seguro irá demostrado mucho más con el correr de los partidos”, cerró sobre el argentino.

Arturo Vidal y Claudio Aquino serán titulares en Colo Colo en el duelo clave ante Universidad de Chile de este domingo.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera