El gran sueño que quiere cumplir Arturo Vidal en el Superclásico: “Sería lindo…”

La versión 199 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo en el estadio Monumental, partido que enciende Arturo Vidal desde la vereda alba.

El King fue a la sala de prensa del recinto de Macul y respondió tranquilamente las preguntas de los periodistas, quienes le consultaron al volante por sus sensaciones en la previa al partido.

Vidal, que será titular ante la U, fue consultado sobre si sueña con marcarle por primera vez al cuadro azul en su carrera y sorprendió con su respuesta. Piensa más en el equipo que en lo personal.

ver también Colo Colo define la formación para el Superclásico: así jugará contra U. de Chile

Arturo Vidal y su deuda goleadora ante la U

Arturo Vidal todavía no ha podido marcarle a la U y calificó como un sueño poder anotar el domingo, aunque dijo que le interesa más una victoria que un logro personal.

“Profesionalmente no he le hecho goles a la U, en cadetes sí. Sería lindo hacerle un gol, pero como lo he dicho siempre, si puedo marcar feliz, pero acá lo más importante es Colo Colo, que nos quedemos con los tres puntos y que el equipo juegue bien“, dijo el Rey Arturo.

Arturo Vidal será titular ante la U. Foto: 14/09/2025 Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Si me toca hacer el gol a mí sería maravilloso. Mi objetivo es cumplir lo que quiere hacer el entrenador, tratar de que no nos hagan goles, jugar bien y ganar. Con eso yo me iría satisfecho a casa con los tres puntos”, agregó.

Colo Colo y Universidad de Chile juegan el domingo desde las 18:00 horas, en un partido clave por la Liga de Primera.

En síntesis

Arturo Vidal será titular en la versión 199 del Superclásico este domingo en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

El volante de Colo Colo nunca ha anotado goles profesionales contra Universidad de Chile.

El partido por la Liga de Primera comenzará a las 18:00 horas del próximo domingo.

ver también Fue formado en Colo Colo, jugó en la U y no acepta a Vidal sin ser capitán: “Es una guerra de egos”

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

Publicidad

Publicidad

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera