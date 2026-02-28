Universidad de Chile alista su visita al estadio Monumental, donde en la jornada del domingo deberá chocar ante Colo Colo, en el primer Superclásico de la Liga de Primera 2026.

Un duelo que por orden de las autoridades sólo se jugará con público local, por lo que los fanáticos azules no podrán estar presentes en Macul por medidas de seguridad.

Algo que ya viene siendo una costumbre en este tipo de partidos en el fútbol chileno, por lo que los bullangueros tendrán que verlo desde bien lejos del Monumental.

Por lo mismo, la barra de la U realizó un llamado a horas de jugar el Superclásico que llama la atención en las plataformas digitales, con especial cuidado de no llevar fuegos artificiales.

Los hinchas de la U no podrán estar en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ver también El jugador de U de Chile que fue borrado del Superclásico por Paqui Meneghini

La barra de la U hará un hotelazo antes del Superclásico

Los hinchas de Universidad de Chile harán una última actividad antes del Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, donde no pueden estar presentes.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, se reunirán en el hotel de concentración de la U, ubicado cerca del aeropuerto en la comuna de Pudahuel, de manea de poder dar el último mensaje de apoyo.

Eso sí, hicieron un importante llamado: “favor no llevar artificio, es una actividad familiar en apoyo al equipo. Lleva tu bandera y colorido”.

Mira los detalles: