VIDEO: Captan tensa pelea entre Sammis Reyes y el influencer ‘Cuco’ Cerda en fiesta de Viña

Un registro viral encendió las redes tras mostrar un tenso cruce en plena fiesta Bresh en Viña del Mar entre el ex NFL y un reconocido influencer nacional.

Por Franco Abatte

El ex jugador de la NFL fue protagonista de una dura polémica en Viña del Mar.
© Captura.El ex jugador de la NFL fue protagonista de una dura polémica en Viña del Mar.

Viña del Mar ha sido el centro de la noticia en los últimos días con el desarrollo del Festival. En ese contexto, y en medio del glamour, la música y las luces de la tradicional celebración, se realizó una nueva edición de la fiesta Bresh en la Ciudad Jardín.

Hasta ahí, todo parecía normal. Sin embargo, durante la mañana de este sábado se volvió viral un momento de alta tensión que involucra directamente al exjugador de la NFL, Sammis Reyes, y al influencer nacional José Manuel “Cuco” Cerda, actual pareja de la modelo y paneslita, Daniela Aránguiz.

Captan dura pelea entre Sammis Reyes y ‘Cuco’ Cerda

A través de un video compartido por el influencer Sergio Narchi en sus historias de Instagram, se aprecia al exjugador de Washington Football Team y Minnesota Vikings visiblemente alterado, siendo contenido por personas de su entorno, mientras intercambia palabras contra Cerda, quien a pesar de la distancia, también responde al emplazamiento del exdeportista.

Si bien, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha entregado una versión oficial de lo ocurrido, el episodio no tardó en ser vinculado por usuarios en redes sociales con el reciente cruce mediático protagonizado por las parejas de ambos, Aránguiz —ex pareja de Jorge Valdivia y actual pareja de Cerda— y Emilia Dides, pareja de Sammis Reyes, tras la comentada Gala de Viña 2026.

En dicha instancia, Daniela Aránguiz recibió pifias durante su paso por la alfombra roja y respondió con una frase que generó debate. Posteriormente, Dides cuestionó sus dichos, lo que derivó en un fuerte intercambio de declaraciones que fue escalando día a día en distintos programas de espectáculos.

Lo cierto es que la discusión entre Reyes y Cerda rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Una muestra de ello es que un video en X, que replica lo compartido por Sergio Narchi, ya supera las 232 mil visualizaciones.

