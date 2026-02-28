Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Ben Brereton cumple con la “Ley del ex” y sella triunfo clave con un golazo

Ben Brereton Díaz anotó ante su exclub, Blackburn Rovers, y fue clave en la remontada del Derby County por la EFL Championship.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Ben Brereton se lució con el gol del empate
© Getty ImagesBen Brereton se lució con el gol del empate

Una jornada para el recuerdo vivió Ben Brereton Díaz en el Derby County, quien fue protagonista absoluto en el triunfo 3-1 de su equipo ante Blackburn Rovers por la EFL Championship.

En un duelo marcado por la emoción y la intensidad, el delantero chileno no pudo ocultar los nervios frente a su ex club, pero pronto los transformó en acciones decisivas dentro del campo.

“El mejor de la historia de Chile”: Farfán sorprende al presentar a Arturo Vidal

ver también

“El mejor de la historia de Chile”: Farfán sorprende al presentar a Arturo Vidal

Cuando el marcador estaba favorable a los visitantes, Brereton apareció con frialdad para ejecutar un golazo al inicio del segundo tiempo y poner el 1-1, haciendo cumplir la famosa “Ley del ex” contra el equipo donde tuvo sus primeros pasos en Inglaterra.

La anotación del chileno fue clave para que Derby County se reacomodara en el partido y, tras ello, quedó todo servido para que sus compañeros sellaran la victoria con un cómodo 3-1 final.

Tweet placeholder

Reacción tras el gol

El tanto de Brereton llegó justo después del descanso y cambió la dinámica del compromiso, lo que permitió a Derby dominar el resto del encuentro y dejar atrás el inicio adverso que los había visto en desventaja al término de la primera mitad.

Publicidad
Cuándo y dónde ver Betis vs. Sevilla: horario y canal del clásico por LaLiga

ver también

Cuándo y dónde ver Betis vs. Sevilla: horario y canal del clásico por LaLiga

El delantero chileno, que ha tenido altibajos en su rendimiento esta temporada, encontró así una inyección de confianza ante un rival que lo marcó en sus primeros años en el fútbol inglés, lo que hace aún más simbólica su celebración.

Para Brereton, el gol ante Blackburn no solo fue un recordatorio de su capacidad para aparecer en momentos importantes, sino también una señal de que sigue siendo una pieza relevante para su equipo en la segunda división inglesa.

Resumen:

Ben Brereton fue la figura del Derby County al anotar el empate parcial (1-1) ante su antiguo club, el Blackburn Rovers.

Publicidad

Su gol tras el descanso cambió la dinámica del partido, permitiendo que su equipo terminara ganando con un sólido 3-1.

Tras una temporada de altibajos, este tanto simbólico consolida al delantero chileno como una pieza relevante en la Championship.

Lee también
Aconsejan a Ben Brereton volver al primer amor para su renacer
Internacional

Aconsejan a Ben Brereton volver al primer amor para su renacer

Piden que Brereton vuelva al Blackburn para volver a brillar
Internacional

Piden que Brereton vuelva al Blackburn para volver a brillar

Piden que Ben Brereton Díaz regrese al club donde "brilló"
Internacional

Piden que Ben Brereton Díaz regrese al club donde "brilló"

El dúo que brilla en el fútbol chileno: "Lo jodo, le digo que no llegaré a los 41"
Chile

El dúo que brilla en el fútbol chileno: "Lo jodo, le digo que no llegaré a los 41"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo