Una jornada para el recuerdo vivió Ben Brereton Díaz en el Derby County, quien fue protagonista absoluto en el triunfo 3-1 de su equipo ante Blackburn Rovers por la EFL Championship.

En un duelo marcado por la emoción y la intensidad, el delantero chileno no pudo ocultar los nervios frente a su ex club, pero pronto los transformó en acciones decisivas dentro del campo.

ver también “El mejor de la historia de Chile”: Farfán sorprende al presentar a Arturo Vidal

Cuando el marcador estaba favorable a los visitantes, Brereton apareció con frialdad para ejecutar un golazo al inicio del segundo tiempo y poner el 1-1, haciendo cumplir la famosa “Ley del ex” contra el equipo donde tuvo sus primeros pasos en Inglaterra.

La anotación del chileno fue clave para que Derby County se reacomodara en el partido y, tras ello, quedó todo servido para que sus compañeros sellaran la victoria con un cómodo 3-1 final.

Tweet placeholder

Reacción tras el gol

El tanto de Brereton llegó justo después del descanso y cambió la dinámica del compromiso, lo que permitió a Derby dominar el resto del encuentro y dejar atrás el inicio adverso que los había visto en desventaja al término de la primera mitad.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuándo y dónde ver Betis vs. Sevilla: horario y canal del clásico por LaLiga

El delantero chileno, que ha tenido altibajos en su rendimiento esta temporada, encontró así una inyección de confianza ante un rival que lo marcó en sus primeros años en el fútbol inglés, lo que hace aún más simbólica su celebración.

Para Brereton, el gol ante Blackburn no solo fue un recordatorio de su capacidad para aparecer en momentos importantes, sino también una señal de que sigue siendo una pieza relevante para su equipo en la segunda división inglesa.

Resumen:

Ben Brereton fue la figura del Derby County al anotar el empate parcial (1-1) ante su antiguo club, el Blackburn Rovers.

Publicidad

Publicidad

Su gol tras el descanso cambió la dinámica del partido, permitiendo que su equipo terminara ganando con un sólido 3-1.

Tras una temporada de altibajos, este tanto simbólico consolida al delantero chileno como una pieza relevante en la Championship.